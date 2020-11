53 év – 35 km – Bodorkósné bajnoki ezüstöt szerzett

Ötvenhárom évesen 35 kilométert gyalogolt Bodorkós-Horváth Katalin, a Szombathelyi Dobó SE szenior atlétája. A táv első felnőtt országos bajnokságán ezüstérmet szerzett.

Eddigi pályafutása egyik nagy kalandja volt Bodorkós-Horváth Katalinnak, hogy rajthoz állt a gyaloglók 35 km-en először kiírt országos bajnokságán. Miután a koronavírus-járvány miatt tavasszal elmaradt a hagyományosan a szlovákiai Gyügyön (Dudince) rendezendő 50 km-es gyalogló-ob, a fővárosban rendeztek egy hosszú távú ob-t – de nem 50, hanem 35 km-en. (A hírek szerint a tokiói olimpia után ez lenne majd a gyaloglók hosszabb távja.) A Puskás Aréna körül egy 1000 méteres körön zajlott a verseny esős, hűvös időben, egyre jobban feltámadó szélben. A Dobó SE számos szenior-vb- és Eb-érmes versenyzője első felnőtt-ob-érméért szállt harcba. Elsősorban saját magával, hiszen a nők csak ketten versenyeztek. A riói játékokon olimpikon 24 éves Récsei Rita minden energiáját felemésztve 3:08:24 órás eredménnyel szerezte meg a bajnoki címet. Az 53 esztendős Kata 3:41:49 alatt teljesítette a 35 km-t, ez bajnoki ezüstöt ért.

– Hogy miért indultam? Mert bennem volt a munka, sokat készültünk az edzőmmel, Domján Miklóssal, de a szeptemberi 20 km-es országos bajnokság, amelyre jó formában érkeztem, nem volt az igazi. Maradt bennem hiány­érzet, és még tartott a jó forma is. Futottam már hosszabb távon, a Tisza-tón 65 km-t és már három maratonit is, de 35 km-t még nem gyalogoltam soha – mesélt a körülményekről Kata. – Szerettem volna magamnak is bizonyítani, meg persze az egyesületemnek bajnoki pontokat szerezni. Volt bennem félelem, de a kíváncsiság és az akarat nagyobb volt. Jobban ment, mint gondoltam, gyorsan telt az idő, fogytak a körök, nem volt mély holtpontom. Örülök, hogy belevágtam. És köszönöm mindenkinek, aki hozzásegített, hogy egy újabb falat döntsek le.