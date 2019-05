A 12. helyen zárt az AVUS OB I-es vízilabdacsapata

A biztos bennmaradást jelentő 12. helyen zárta az Aligátor Vízilabda Utánpótlás Sport­egyesület (AVUS) a vízilabda OB I-es bajnokságot. A vasiak kerete alaposan átalakul, hatan távoztak, de lesznek érkezők is.

Egy évvel ezelőtt újoncként a 13. helyen végeztek a szombathelyi aligátorok, most pedig egy helyet előrelépve, a 12. helyen zártak. Csupán egy hely a különbség, mégis nagy a differencia: Matajsz Márk legénysége az idei, 2018–19-es bajnokságban a középszakasz után bebiztosította bennmaradását, a rájátszásban már nyugodtan vízilabdázhatott. A vasiak a kétcsoportos alapszakasz B csoportjában a hetedik helyen végeztek, így a 9–16. helyért mérkőzhettek. Itt a 12. helyen zártak, azaz már ekkor eldőlt, hogy ősztől is biztosan az OB I-ben szerepelhetnek. A rájátszásban aztán a Szentestől kikaptak, majd a Tatabánya ellen a 11–12. helyért játszhattak, végül 2-1-es összesítéssel alulmaradtak. Ennek ellenére dicséret illeti a vasiakat, a világ legerősebb vízilabda-bajnokságában olyan nagy múltú klubot is megelőztek, mint a Vasas.

– Összességében elégedett vagyok a teljesítményünkkel és így az elért eredménnyel is – mondta Matajsz Márk, az AVUS vezetőedzője. – Az alapszakaszban roppant nehéz csoportba kerültünk, az erős csapatok ellen a tisztes helytállás volt a cél, a többiek ellen viszont minél több pontot megpróbáltunk begyűjteni. Noha akadtak hullámvölgyeink, meccsről meccsre javult a játékunk. A középszakasz meglehetősen kriminálisra sikerült, csak az utolsó, Vasas elleni meccsen dőlt el, hogy a folytatásban már nem kell izgulnunk, elértük a kitűzött célt, a bennmaradást. Lekerült rólunk a teher, de a helyosztókat is komolyan vettük. Nem az a csapat vagyunk, amely bármelyik meccset is félvállról vehetné. Szentesen nagyon kiélezett meccsen egy góllal kikaptunk, majd a Tatabánya ellen a mindent eldöntő, utolsó meccsen büntetőkkel maradtunk alul. Az egész bajnokságban csapatként voltunk erősek, így egyénileg senkit sem emelnék ki. Együtt nyertünk, együtt veszítettünk. Két találkozóra különösen szívesen emlékszem vissza, a Vasas ellen idegenben 8-6-ra nyertünk, míg a korábban említett szombathelyi találkozón 14-13-ra vertük a piros-kékeket. Mindkét siker nagy fegyvertény volt. Pozitívum, hogy az előző bajnoksághoz képest hatékonyabb volt a támadójátékunk, több gólt szereztünk, a védekezésen még van mit javítani, de azt mindig nehezebb összerakni. Emellett a srácok hozzáállását külön is kiemelném, a jó szereplés egyik titka ugyanis ez volt. Ami a jövőt illeti, rengeteg múlik az igazolásokon.

A vasiak keretében nagy változások lesznek, hat játékos ugyanis távozott. Vincze Balázstól, az AVUS szakmai igazgatójától megtudtuk, hogy Ivan Basara Szentesre, Baj Marcell Kaposvárra, Takács Kristóf és Garancsy András Tatabányára, Kurucz Barnabás Székesfehérvárra igazolt, Kiss Csaba pedig hazatért Szegedre. Ami az érkezőket illeti, egyelőre nem minden kiszemelttel sikerült megegyezni, így a nevek nem publikusak. De a tervek szerint a jövő pénteki, hagyományos évzáró parkerdei pikniken már valamennyi új igazolás ott lesz.