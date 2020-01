A 2019-es év legjobb férfi atlétája és legjobb edzői is Dobó SE-sek

Három világversenyes érem mellett több értékes döntős helyezést is szereztek a Szombathelyi Dobó SE kalapácsvetői 2019-ben. Halász Bence teljesítményét az év atlétája, Németh László és Németh Zsolt munkáját pedig az év edzői díjjal ismerte el a Magyar Atlétikai Szövetség.

A 22 éves Halász Bence felnőtt világbajnoki bronzéremmel és U23-as Európa-bajnoki ezüsttel – no és olimpiai kvótaszerzéssel – érdemelte ki a 2019-es esztendő legjobb férfi atlétája címet. De Dobó SE-s klubtársai közül még jó páran letették névjegyüket a nemzetközi porondon. Ha már a felnőtteknél tartunk; Gyurátz Réka is kvalifikálta magát a tokiói olimpiára, az universiadén pedig negyedik lett. Rába Dániel az U23-as Eb-n zárt negyedik helyen. A junioroknál Németh Zsanett Eb-bronzot szerzett, Varga Donát pedig negyedik helyezést. Az ifjúságiaknál Katavics Balázs ötödik, Giczi Eszter hatodik helyet hozott a korosztály európai olimpiai fesztiváljáról (EYOF).

– Minden világversenyen ott voltunk, születtek érmek, előkelő döntős helyezések, mondhatjuk, hogy jó év van mögöttünk – összegzett a Szombathelyi Dobó SE testvér edzőpárosa, Németh Zsolt és Németh László. – De azért nem minden sikerült úgy, ahogy terveztük. Fájó, hogy Halász Bence nem nyerte meg az U23-as Eb-t, hogy Gyurátz Réka sérülése miatt nem tudott jól teljesíteni a világbajnokságon. Öröm, hogy olimpiai bajnokunk, Pars Krisztián visszatért, de mivel újra meg kellett műteni, még nincs olimpiai kvótája, igaz, már csak egy helyre van a legjobb 32-től. A junior korú Doma Benedek megtett mindent, de sérülés hátráltatta, így nem jött össze neki az Eb-döntő. Varga Donátnak pechje volt. Éppen az Eb-n dobott olyan egyéni csúcsot, ami máskor mindig érmet ért, most nem volt elég a dobogóhoz. A munkát több év után komolyabban vevő Németh Zsanett gyönyörű Eb-bronzot szerzett, és az ifiknél Katavics Balázs is rengeteget dolgozott az ötödik helyért. Giczi Esztitől viszont sokkal többet vártunk, várnánk. Munkájuk és eredményeik elismeréseként, további felkészülésüket segítendő, négy fiatal – Németh Zsanett, Rába Dániel, Varga Balázs és Varga Donát – szerződést kapott az egyesülettől.

A 2020-as esztendőben – páros év lévén – kevesebb világverseny lesz, de természetesen mindegyiken szeretné képviseltetni magát a Dobó SE. Remélik, hogy legalább hárman indulhatnak a tokiói olimpián, amit aztán a párizsi Európa-bajnokság követ, amelyre Rába Dániel és Varga Balázs is pályázik. Az U20-as kenyai vb-n való indulásra Doma Benedeknek és Katavics Balázsnak nagy esélye van, jó lenne, ha Giczi Eszter és Rajczi Bianka is csatlakozna. Az olaszországi U18-as Eb-t Viszkeleti Vencel célozhatja meg eséllyel.

De az eredményességhez sok-sok munkát kell elvégezni. Felnőttek és a kisebbek is már javában dolgoznak, november végén kezdték meg a felkészülést az idei évre. Vajon hol tart, mit tervez a két olimpiai kvótás?

– Nagyon örülök, hogy ismét én lettem az év legjobbja. Mivel a gátfutó Baji Balázs végig sérült volt, számítottam is rá. Rám is fért a megerősítés, hiszen a vb-bronz, a kvótaszerzés és más boldogságot jelentő, nagyon jól sikerült versenyek mellett azért voltak mélypontok is 2019-ben – utalt először a mögöttük hagyott évre Halász Bence. – A rossz dolgokból igyekszem tanulni. Nagyon izgatottan várom, mit hoz a 2020-as év. Már javában alapozunk, erőben és technikában is olyan jó állapotban vagyok, mint még soha. Már a decemberi dél-afrikai edzőtáborban majdnem 75 méterig jutottam, tavaly csak márciusban értem addig. Nekem nem szokott menni a munka a hidegben, most viszont a legtöbb edzésről úgy megyek haza, hogy jó volt, nem szenvedtem. Nagyon várom már az újabb dél-afrikai tábort, hogy megtudjam, nem téli körülmények között hol tartok. Idén már nem lesz kalapácsvető-versenysorozat (Hammer Challenge), hanem a többi számmal egységes versenyek. Bízom benne, hogy azzal, hogy két egymást követő évben is világverseny dobogóján álltam, a meghívottak között leszek. És akkor meccselhetünk a többiekkel. Remélem, hogy idén sikerül elkapnom Fajdeket is, mert őt még soha, sehol nem tudtam legyőzni. Idén két nagyon fontos világversenyem is lesz, az olimpia és utána az Európa-bajnokság. Mindkettőről olyan eredménnyel szeretnék hazajönni, amire büszke lehetek. Mert az azt jelentené, hogy sikerült, amit elterveztem.

– Ha az utolsó élményem rossz is a 2019-es szezonból, hiszen a vb nem úgy sikerült, ahogy gondoltam, az egyik fő célt sikerült elérnem, már nyáron megszereztem a kvalifikációt az olimpiára – szögezte le Gyurátz Réka. – Az idei cél pedig az, hogy lehetőség szerint jobban, stabilabban versenyezzek, mint tavaly. Minél több 70-72 méteres eredményt szeretnék. Persze örülnék egy 73 méteren felüli országos csúcsnak is. Ezen a szinten már nem könnyű előbbre lépegetni. Apróságokon múlnak a dolgok, amikre elég nehéz odafigyelni, de nyilván törekedni kell rá. Az olimpia és az Eb is nagyon fontos versenye lesz az évnek – amerikaiak, kínaiak nélkül utóbbin lehet nagyobb esélyem.

A Dobó SE legjobbjai hamarosan ismét Dél-Afrikában készülhetnek. Két csoportban három és fél, illetve két hetet dolgozhatnak ideális időjárási viszonyok között Potchefstroomban.

De hamarosan kezdődnek a téli versenyek is. Az egyesület versenysorozatának első állomása január 18-án lesz. Március 7-én, illetve 14-én ismét Szombathelyen rendezik minden korosztály téli országos dobóbajnokságát. A válogatottak (felnőtt és U23-as korosztály) első nemzetközi viadala pedig a március 21–22-én esedékes portugáliai dobó-Európa-kupa.