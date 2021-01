A 2023-as Európa Játékokon már szerepelhet a sportág

Ott lehet a kick-box a következő Európa Játékokon, amelyet 2023-ban rendeznek a lengyelországi Krakkóban – ami nagy lépés az olimpiai tagság felé.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Az Európai Olimpiai Bizottság (EOB) a legutóbbi ülésén döntött arról, hogy a kick-box bemutató sportágként részt vehet a kontinens „miniolimpiáján” – adta hírül a Magyar Kick-box Szakszövetség. A lehetséges programba kerülésről még 2019-ben egyeztetett az EOB akkori elnökével, az azóta elhunyt szlovén Janez Kocijancic-csal a WAKO kick-box világszervezettől Király István, az Európai Kick-Box Szövetség magyar elnöke. Aki a megbeszélést követően kijelentette: reális cél, hogy a kick-box ott legyen a 2023-as Európa Játékokon.

– Az Európa Játékokon való szereplés is bizonyítja, hogy most már a Nemzetközi

Olimpiai Bizottság is komolyan veszi a sportágunkat – reagált a hírre Galambos Péter, a Magyar Kick-Box Szakszövetség elnöke. – Amikor 2018-ban a NOB elismerte a WAKO világszövetséget, ezzel gyakorlatilag a kick-boxot is, akkor azt mondtam, hogy beengedtek az ötkarikás játékok előszobájába. Most pedig már odaültettek az asztalhoz is!

– Nagy öröm számomra, hogy szeretett sportágam ott lehet a 2023-as Európa Játékon – árulta el Dancsó Zoltán, a Controll SE vezetője, edzője, a kick-light és light-contact válogatott szövetségi kapitánya, egyben a szövetség elnökségi tagja. – De nem ért meglepetésként a döntés, mert pontosan tudtam, hogy milyen munkát végeztek a háttérben a sportvezetők. Szeretném, ha a kick-box olimpiai sportág lenne – inkább előbb, mint utóbb. De a fejlődésnek ára van: elképzelhető, hogy néhány szabályrendszer veszít a jelentőségéből a jövőben.