A 21 csapat közül ismét a Petrovics Apartmanház volt a legjobb

A Petrovics Apartmanház nyerte a XIX. Szélesy József teremlabdarúgó-tornát.

A 21. csapattal startoló Szélesy-emléktornán az A csoportban a Beauty Garage-nak állt a zászló, már 3-1-re is vezetett a Csepreg SE ellen, amely azonban kihasználva a rivális hibáit a hajrában nemcsak egyenlített, de végül mindhárom pontot begyűjtötte, megszerezve ezzel a csoportelsőséget. A B jelű négyesben körbeverték egymást a csapatok, végül a gólkülönbség döntött az Anonim FC Padrino és a nagyot hajrázó Bad Boys javára, legjobb harmadikként továbbment még innen a Söröskupak. A C csoportban a LOST két szoros vereséggel hamar kiszállt a versengésből, a csoportelsőséget végül a címvédő Petrovics szerezte meg a Fociszak előtt. Az egyetlen ötcsapatos csoportban, a D-ben nem történt meglepetés, az összeszokott Black Jack rutinból hozta a kötelezőket, mögötte a Kópháza és a Bő jutott be a vasárnapi folytatásra. Az E csoportban hamar kiderült, hogy a tavalyi bronzérmes Pityu FC és a Monarchia a két legjobb brigád. A középdöntők közül a II. csoportban volt a legszorosabb a küzdelem, egy, az utolsó fél percben esett kapusgólnak köszönhetően ment tovább a Fociszak két döntetlennel – a négypontos Anonim FC Padrino mellett. A III. csoportból a Black Jack magabiztosan hozta a kötelezőket, mögöttük a Bad Boys úgy került a negyeddöntőbe, hogy 0-3-ról egyenlített a Csepreg ellen, és Kovács Zoltánéktól kevesebbel kapott ki, mint a megyei I-es gárda. Az egyenes kieséses rendszerben fokozódtak az izgalmak, a címvédő Petrovics büntetőkkel izzadta ki az elődöntőt, az Anonim FC Padrino is a hajrában kerekedett felül és a Pityu FC is megharcolt a legjobb négyért. Egyedül a Black Jack vette simán ezt az akadályt is, iskolajátékkal ejtette ki a Fociszakot. A negyeddöntő után az elődöntő már nem okozott nehézséget a Petrovicsnak az Anonim FC ellen, a Black Jack viszont botlott, a Varga Attila, Seper Ákos, Subicz Gábor neve fémjelezte rutinos Pityu FC 4-2-re bizonyult jobbnak. A fi náléban sokáig nem esett gól, idővel a Pityu csak helyzetekig jutott, a Petrovics Apartmanház viszont gólokig, így maradt a vándorserleg Bükön, a címvédő Petrovics 3-1-re diadalmaskodott.

A torna végeredménye: 1. Petrovics Apartmanház, 2. Pityu FC, 3. Black Jack, 4. Anonim FC Padrino. Különdíjasok. Legjobb játékos: Varga Attila (Pityu). Legjobb kapus: Petrovics János (Petrovics).

Gólkirály: Csire Ádám (Black Jack) 8 találattal. A díjakat az elhunyt özvegye, Szélesy Józsefné, Jutka néni, Bük város polgármestere, dr. Németh Sándor, az MLSZ Vas Megyei Igazgatóság társadalmi elnökségének elnöke, prof. dr. Gadányi Károly és az MLSZ Vas Megyei Igazgatóságának igazgatója, Dobány Lajos adta át.

A győztes csapat névsora: Petrovics János, Sándor Tamás, Józsi Zoltán, Nagy Martin, Németh Gergő, Szandi Gábor, Savanyó Gábor, Szabó Péter, Hajós Attila, Pántos András, Marics Dániel, Horváth Márton.