A 64 közé jutás a tét a Magyar Kupában – Négy csapat képviseli a vasi színeket

Megkezdődik a küzdelem a labdarúgó Magyar Kupa főtábláján. Hatvannégy párharcot rendeznek a hétvégén, a vasi színeket a Haladás, a Sárvár, a Szarvaskend és a Király együttese képviseli.

A Szarvaskend és a Sárvár futballistáin koronavírustesztet végeztek, a játékosok ugyanis – az MLSZ előírásának megfelelően – csak negatív teszt birtokában léphetnek pályára NB-s riválisuk ellen.

Lorry GM Kft. Szarvaskend (megyei I.)–Aqvital FC Csákvár (NB II.) – szombat, 14.00.

Vaspöri Zoltán: – Tóth András, Földes Balázs és Csillag Dávid személyében különböző okok miatt három kulcsemberünk kénytelen kihagyni a meccset. Az elmúlt három forduló érdekesen alakult számunkra, Vépen és itthon a Kőszeg ellen gyengén játszottunk, legutóbb Szentgotthárdon viszont már javuló formát mutattunk. Ezt az irányt kell tartanunk. Ellenfelünk NB II-es csapat, több volt élvonalbeli játékost vonultat fel, a tisztes helytállás reményében lépünk pályára. Tudjuk, hogy a Csákvár több futballistája karanténba került, de így is erős kerettel érkezik hozzánk. Nehéz meccs vár ránk, megpróbálunk felnőni a feladathoz – és természetesen nem feltartott kezekkel lépünk pályára!

Sárvár FC (megyei I.)–Kaposvári Rákóczi FC (NB II.) – szombat, 15.00.

Kovács Balázs: – Nem éppen ideális a helyzetünk, ugyanis hét-nyolc játékosom hiányzik – hárman közülük azért, mert munkahelyi elfoglaltság miatt nem tudtak részt venni a koronavírusteszten. De megoldjuk a problémát, több lehetőséget kapnak a fiatalok – vannak ugyanis ügyes játékosaink. Egy olyan csapat érkezik hozzánk, amely néhány hónapja még az élvonalban szerepelt, a kispadján pedig egy volt szövetségi kapitány ül. Ez az a mérkőzés, amit nem túl kell élni, hanem meg kell élni – megpróbáljuk élvezni, hogy egy ilyen szintű rivális ellen futballozhatunk. Részfeladatok megoldására készülünk és igyekszünk tudásunk legjavát nyújtani.

Király SE (megyei I.)–Bicskei TC (NB III.) – szombat, 15.00.

Hegyi László: – Egy stabil NB III-as csapatot fogadunk. Tudjuk, hogy a megyei I. osztály és az NB III. között óriási a különbség, de egy mérkőzésen talán el lehet tüntetni az osztálykülönbséget. Hazai pályán játszunk, egyre jobb formát mutatunk, az esélyesség terhe nem minket nyom, vagyis megpróbálunk meglepetést okozni, továbbjutni, megpróbáljuk megnyerni a párharcot. Szervezett, harcos futballt várok el a csapatomtól, szeretnénk kellemetlen ellenfelek lenni. Déri Ármin és Hujber Bálint kivételével mindenki hadra fogható.

Szegedi VSE–Szombathelyi Haladás – vasárnap, 15.00.

Mátyus János: – A bajnokság élvez prioritást, ám a Magyar Kupa is fontos számunkra. Már csak azért is, mert a legutóbbi sorozatban emlékezetes mérkőzéseket vívtunk a későbbi győztes Budapest Honvéd ellen – csak a hosszabbításban estünk ki. Nincs konkrét célkitűzés ebben a sorozatban, mindenesetre szeretnénk minél tovább jutni, de az első akadályt mindenképpen sikerrel akarjuk venni. Nyerni akarunk, már csak azért is, hogy valamelyest kiküszöböljük a soroksári vereséget – vissza kell térnünk a helyes útra. A Szegedi VSE ellen lehetőséget kapnak a sérülésükből visszatérők csakúgy, mint azok, akik eddig kevesebb lehetőséget kaptak. Farkas Balázs sérült, akárcsak Csilus Tamás – utóbbi emiatt nem játszott Soroksáron sem.