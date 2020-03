A bajnok felkészült, de egy ideig nem kezdődik el az amerikaifutball-bajnokság

Az egészségügyi helyzet miatt az amerikaifutball-bajnokság is szünetel, pontosabban el sem rajtolt a 2020-as szezon – így pihenőre kényszerül az NBA-Szombathely Crushers zsinórban harmadik bajnoki címére hajtó divízió I-es amerikaifutball-­csapata.

Parádés időszakot tudhat ma­ga mögött a Crushers, hiszen a 2018-as és a 2019-es divízió I-es bajnokságot is megnyerte, ráadásul mindkettőt hibátlan mérleggel. Igaz, anyagi okok, létszámgondok, valamint az utánpótláscsapatok hiá­nya miatt nem vállalta az osztályváltást, nem lépett feljebb a profi-félprofi HFL ligába. A 2020-as bajnokság március 14-én kezdődött volna, ám a koronavírus-járvány miatt a pontvadászat rajtját a Magyar Amerikaifutball-szövetség elhalasztotta.

– Sajnáljuk, hogy így alakult, nagyon szerettünk volna játszani, ugyanakkor a jelenlegi egészségügyi helyzetben ez volt a leghelyesebb döntés a szövetség részéről – vélekedett az NBA-Szombathely Crushers elnöke, egyben játékosa, Májer László. – Pedig a felkészülésünk remekül sikerült, nyugodt szívvel vártuk a bajnoki rajtot. A csapat magja együtt maradt, a kulcsemberek közül csak a rúgójátékosunk, Horváth Balázs távozott, aki a HFL-ben szereplő Budapest Wolves gárdájánál folytatja pályafutását. Tatár Sándor viszont térdsérülés miatt kihagyni kényszerül vélhetően a teljes szezont. Szerencsére velünk maradt a két amerikai légiósunk, Billy Hatten és Trevin Howard is. A felkészülést egy angol fiú, Stuart Rees is végigdolgozta velünk, ám családi problémák miatt haza kellett utaznia – amik már rendeződtek, így várja, hogy visszatérhessen.

– A jelenlegi helyzetben bizonytalanok vagyunk. A szövetség ugyanis első körben április elejéig tolta el a bajnoki rajtot – de az illetékesek már jelezték, ha nem javul az egészségügyi helyzet, akkor további csúszás várható. Trevin és Billy egy­előre nem utazott haza, kivárnak. A közös edzéseinket egyébként az előírásoknak megfelelően felfüggesztettük. Mindenki csak egyénileg tréningezik, ez futást és erősítést jelent. Március 31-re terveztünk egy toborzónapot fiatalok részére, szerettük volna be­indítani az utánpótlásunkat. Óriási volt az érdeklődés, rengeteg visszajelzést kaptunk, ám ez a toborzó értelemszerűen elmarad.

– A bajnoki cím reményében vágtunk volna neki az évnek, szeretnénk ugyanis zsinór­ban harmadszor is begyűjteni az aranyérmet, nagyon bízunk benne, hogy nem marad el a szezon – folytatta Májer László. – A névadó beszállásával az anyagi problémáink megoldódni látszódnak, ezért ha ismét megnyerjük a divízió I-es bajnokságot, akkor jövőre kipróbáljuk magunkat a HFL ligában. Jól sikerültek a toborzóink, így a keretünk bővült, és a minőség is rendben van. A tervek szerint ismét indítunk egy csapatot a divízió II-ben, hogy a kezdő játékosok is felvegyék a bajnoki ritmust. Nagy örömünkre visszatérhetünk Szombathelyre, a hazai mérkőzéseinknek a Városliget pálya ad majd otthont – az elmúlt időszakban sokat játszottunk Csepregen, ahol jól éreztük magunkat, köszönjük a szívélyes vendéglátást, de mi mégiscsak egy szombathelyi csapat vagyunk.

– Elég furcsa bajnokság elé nézünk – mondta Májer László. – Összevonták a keleti és a nyugati csoportot, számunkra ismeretlen ellenfelekkel is össze fogunk csapni, illetve hosszú utazások várnak ránk. Kilenc csapat alkotja a mezőnyt, de csak hat mérkőzést vívnak a résztvevők. Az alapszakaszban háromszor játszunk hazai pályán, háromszor idegenben. Ahogyan hallom, a csapatok fenik ránk a fogukat, sokakat zavar a két éve tartó győzelmi sorozatunk. Akármikor is kezdődik a bajnokság, mi állunk a kihívás elé!