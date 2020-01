A bajnok magabiztosan lépte le a vendég Szegedet

Az NB I-es kosárlabda-bajnokság 16. fordulójában a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely könnyedén érvényesítette a papírformát, simán, 33 ponttal verte a vendég Szegedet.

A listavezető, hibátlan, címvédésre törő Falco fogadta az utolsó előtti, bentmaradásért küzdő, idegenben még nyeretlen Szegedet. Az amúgy is sok problémával küszködő vendégtől sérülés miatt hiányzott a tavaly még a Falcóval bajnoki címet szerző Stefan Balmazovic, valamint Kerpel-Fronius Gáspár. Morris Curry személyében viszont új légiós debütált a csapatban. Hazai oldalon pedig a kisebb sérüléssel bajlódó Juvonte Reddic kapott pihenőt. A Szegedet edző Srecko Sekulovic nagy tapsot kapott a bemutatásnál – nem felejtették el a szurkolók a 2008-as bajnoki címet a korábbi szombathelyi trénernek.

Szegedi duplával kezdődött a meccs. És a folytatásban is a vendégeknél volt az előny. A hazaiak lassan, sok hibával játszottak – nehezen pörögtek fel (4. perc: 4-9). De aztán csak rendezte sorait a Falco, átvette a vezetést, Váradi triplájával fordított (6. perc: 12-9). Innen pedig ha nem is meggyőző teljesítménnyel, de fokozatosan magához ragadta az irányítást. A második etap elején a szegedi kispad már kénytelen volt időt kérni, ugyanis kezdett meglépni az egyre olajozottabban működő Falco (12. perc: 30-22). Sikerült is útját állni a hazai rohamoknak. Egy rövid időre. Mert csak elérte a tíz pontot a szombathelyi előny (16. perc: 37-27). A Szeged azonban nem adta fel, jól harcolt, kihasználta, hogy a Falco ezúttal szellősebben védekezik. És vissza is jött a meccsbe (19. perc: 40-38). De végül a Falco vonulhatott hét pontos előnnyel nagyszünetre (45-38).

Fordulás után robbantott, 9-0-s rohammal nyitott a bajnok – időt is kért a Szeged. Nagyon úgy tűnt, hogy a hazaiak alapos fejmosást kaptak az öltözőben, mert az első félidőben nem tapasztalt nagy lendülettel vetették bele magukat a meccsbe. Villámgyorsan 20 pontra növelte előnyét a házigazda (23. perc: 58-38). Morris Curry triplája vetett véget a szombathelyi száguldásnak. A Szeged triplákkal próbálta elodázni a döntést. Ám amikor kezdett közeledni, mindig megugrott a Falco (27. perc: 65-51). Végül a házigazda megnyugtató előnnyel fordulhatott rá a záró etapra – és nagyon nem volt benne a meccsben, hogy Szeged meglepetést okoz a folytatásban (30. perc: 71-57). Így is történt, nyomasztó fölényben játszott a Falco (34. perc: 79-59). Sőt, jutott erő a közönség szórakoztatására is. A két csapat nem volt egy súlycsoportban – pedig a Falco talán nem is adott ki mindent magából.

jegyzőkönyv

Falco-vulcano Energia KC Szombathely–Naturtex-Szegedi TE-Szedeák 99-66 (24-18, 21-20, 26-19, 28-9) Szombathely, 2720 néző, NB I-es kosárlabda-mérkőzés, vezette: Győrffy P. A., Söjtöry T., Hervay T.

Falco: Váradi 14/6, R. Curry 8/6, Bíró 9/3, Filipovity 16/6, Lake 17. Csere: Perl 13/3, Benke 8/3, Krivacevic 10/3, Hooker 2, Verasztó –, Körmendi 2. Edző: Gasper Okorn.

Szeged: M. Curry 13/6, Milisavljevic 12/12, Wirth –, Krapic 13/6, Asbury 20. Csere: Vágvölgyi 2, Olasz 4, Kerpel-Fronius B. 2, Mayer –, Balogh –, Polányi –. Edző: Srecko Sekulovic.

Az eredmény alakulása. 4. perc: 4-9. 6. perc: 12-9. 9. perc: 19-16. 12. perc: 30-22. 16. perc: 37-27. 19. perc: 40-38. 23. perc: 58-38. 27. perc: 65-51. 30. perc: 71-57. 34. perc: 79-59. 38. perc: 93-66.