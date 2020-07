A Balatonon taroltak a vasi snapszerosok

Taroltak a vasi kártyások a Balatoni Snapszerbajnokságon – a férfiaknál kőszegi, a nőknél szombathelyi győzelem született.

Folytatódott a Magyar Snapszer Szövetség egyéni versenysorozata, ezúttal a balatongyöröki strandon ültek asztalhoz a kártyások, a Balatoni Snapszerbajnokságon tették próbára tudásukat. Ragyogó napsütésben, kellemes strandidőben kezdődött a verseny – idén is népes és erős mezőny gyűlt össze. A telt házas verseny 32 résztvevővel rajtolt, az ország minden részéről érkeztek versenyzők, természetesen ott voltak a mezőnyben a vasi színeket képviselő kártyások is. A szokásos izgalmakból, körbeverésekből és meglepetésekből ezúttal sem volt hiány. Igazán színvonalas, egyben jó hangulatú versenyt láthattak az érdeklődők. Arra viszont időtlen idők óta nem volt példa, hogy egy településről kerüljön ki egy verseny első négy helyezettje. De most ez is megtörtént: a kőszegiek kisajátították maguknak a legjobb helyezéseket. A Balatoni Snapszerbajnokságot Bokor László nyerte Táncsics András és Horváth Zoltán előtt, Táncsics Péter ezúttal lecsúszott a dobogóról. Ráadásul a hölgyek külön versenyében is vasi győztest avattak, a szombathelyi Pajor Józsefné diadalmaskodott.

A vasi snapszerosok legközelebb szombaton, a 10. Szentpéterfai Sportnapon ülhetnek asztalhoz, 14 órakor kezdődik az egyéni verseny.