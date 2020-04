A belga Thomas Wils befejezte profi futballkarrierjét – Drukkol a Haladásnak

Befejezte profi labdarúgó-karrierjét a Szombathelyi Haladás volt belga középpályása, Thomas Wils.

Az elsősorban védekező középpályás Thomas Wils (báty­jával, a belső védő Steffel együtt) 2015 nyarán a belga másodosztályú Lierse együtteséből – eredetileg két évre – igazolt a Haladáshoz. A védekezésben és támadásban is egyaránt remek teljesítményre képes Wils alapembere volt a szombathelyi együttesnek, a 2015/2016-os szezonban 28 bajnokin lépett pályára, egy gólt szerzett. A belga futballista ötödik helyen végzett a vasiakkal úgy, hogy az utolsó forduló előtt még a dobogóra is volt esélye a Haladásnak.

Noha Wilset még egyéves szerződés kötötte a zöld-fehérekhez, családi okok miatt 2016 nyarán visszatért hazájába, az első osztályú Lierse SK-hoz. Majd két év múlva, 2018 júliusában a sárga-fekete klub harmadosztályú együttesébe szerződött – legutóbb is ott futballozott. A belga bajnoki küzdelmek azonban– Európában elsőként – a koronavírus miatt befejeződtek. A 30. évét április 24-én betöltő, a belga első ligában pályafutása során 95 bajnokin szereplő futballista pedig bejelentette, befejezi profi karrierjét, és július 1-jétől szülővárosa együttesében, az amatőr, hatodosztályú Turn­houtban játszik tovább.

– Még most is jó szívvel gondolok vissza a Haladásnál eltöltött időszakra, kizárólag jó emlékeim vannak arról az egy évről – mondta Thomas Wils. – Nagyon kedveltem a klubot, mindenki barátságos és roppant segítőkész volt. Jó csapatunk is volt, remek játékosokkal, nagy meccseket vívtunk és jó szezont zártunk. És a szurkolók is mindig mögöttünk álltak, sokan elkísértek minket Sopronba is. Az NB I-ről is jó emlékeim vannak, sok színvonalas meccset láttam, remek futballistákkal. Már akkoriban is sok új stadion épült, nemcsak a Haladásé, hanem az MTK-é és a Diósgyőré is akkor készült. Fájó szívvel jöttem el, de korábbi klubom, a Lierse nagyon szeretett volna leigazolni, hogy a segítségemmel visszajusson a másodosztályból az elsőbe. És a feleségem is újra otthon akart dolgozni.

– Nem tudom, jó döntést hoztam-e, de az­óta sajnos a csapat nem szerepel olyan jól. Noha már közel négy éve, hogy hazatértem, a világhálón rendszeresen nyomon követem a Haladás szereplését. Drukkolok a Halinak! Hogy miért döntöttem a profi karrierem befejezése mellett? Egyrészt – elsősorban a koronavírus-járvány miatt – sok belga klub küzd financiális gondokkal, másrészt ugyan csak 30 éves vagyok, de a csapatok egy része fiatalabb futballistákat keres – nem pedig korombelieket. Egyébként szerencsére az utóbbi két hétben kicsit javult a járványhelyzet, de még mindig nagyon riasztó híreket hallani. Nyártól tehát Turnhoutban futballozom, de már járok edzőképző tanfolyamra – később ugyanis edzősködni szeretnék.