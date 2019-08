A bentmaradás a szombathelyi női kézilabdacsapat legfőbb célja

A Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia női kézilabdacsapata pénteken (18.00) a Kisvárda vendégeként megkezdi szereplését az NB I-ben. Az újonc célja a bentmaradás.

A Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia női kézilabdacsapata tavaly veretlenül nyerte meg az NB I/B-s pontvadászatot, és jutott fel az élvonalba – a vasi megyeszékhely 44 év után adhat otthont első osztályú női kézilabda-mérkőzéseknek. A klubvezetés nem bízott semmit a véletlenre, a nyáron igyekezett alaposan megerősíteni a keretet: ugyanis a szerb Biljana Filipovic-Bandelier, az ukrán Liliia Horilska, a horvát Dijana Jovetic, a szerb Ivana Mitrovic, az ugyancsak szerb Katarina Tomasevic, a magyar színeket képviselő Mayer Szabina és Sipeki Flóra személyében minőségi, rutinos, nemzetközi szinten is elismert kéziseket igazolt. Az SZKKA már július elején megkezdte a felkészülést, rengeteg edzőmeccset játszott. A szombathelyi alakulat pénteken 18 órakor a Kisvárda vendégeként lép pályára – kezdetét veszi 2019/2020-as NB I-es szezon.

– A magyar NB I a világ egyik legerősebb bajnoksága, ennek megfelelően kellett megerősíteni a keretünket, örülök, hogy a klubvezetés ilyen remek munkát végzett a nyáron – árulta el az SZKKA edzője, Marosán György. – Minőségi, egyből bevethető, kiváló fizikai paraméterekkel bíró, motivált lányokat kerestünk, olyanokat, akiktől sokat tanulhatnak a saját nevelésű, fejlődőképes játékosaink, és akik csapatban gondolkodnak. Az új szerzeményeink mind megfelelnek ezeknek a kritériumoknak. Ütőképes játékoskerettel rendelkezünk, de ne feledjük, hogy egy új csapat kialakítása, egy új játékstílus elsajátítása nem megy egyik napról a másikra – még egy kis türelemre szükségünk lesz a szurkolók részéről. És hát az ellenfelek is komoly erőt képviselnek egytől egyig. Rengeteget dolgoztunk az elmúlt hetekben, minőségi csapatok ellen játszottunk edzőmeccseket. Fizikailag és mentálisan készen állunk a szezonra – taktikailag pedig ott tartunk, ahol ilyen esetben tarthatunk. Az utolsó edzőmérkőzéseken már láttam olyan dolgokat, amelyeket a bajnokságban is szeretnék. Erősödik a csapategység mind a pályán, mind a pályán kívül. Az biztos, hogy harcos, motivált, ugyanakkor szervezett kézilabdát láthatnak majd tőlünk a szurkolók, az ellenfelek. Elsősorban a stabil védekezésre építünk, támadójátékban pedig elvárom a kreatív megoldásokat a lányoktól, de tudunk futni is. Jók vagyunk a kettő a kettő elleni szituációkban, egyre jobban működik a beálló-átlövő kapcsolat. Tudom, hogy a szakma, a nagyközönség az egyik kiesőként tekint a csapatunkra – ami nem is meglepő, hiszen nem sok újonc kapaszkodott meg az elmúlt években az NB I-ben. Mi viszont szeretnénk rácáfolni a várakozásokra, és magam is úgy vélem, van olyan erős a csapatunk, hogy gond nélkül megőrizze élvonalbeli tagságát – az elsődleges célunk a bentmaradás!

Az SZKKA pénteken (18.00) a Kisvárda vendégeként kezdi meg szereplését az NB I-ben.

– Idegenben nyitunk, ráadásul egy stabil középcsapat fogad minket, nem lesz könnyű dolgunk az első meccsen – tért át az aktuális feladatra Marosán György. – A Kisvárda jó erőt képvisel, rutinos, kipróbált, összeszokott kéziseket vonultat fel, ennek megfelelően a mérkőzés esélyese a házigazda. Ugyanakkor nem feltartott kezekkel lépünk pályára, felszabadult játékot várok a lányoktól – és megpróbálunk meglepetést okozni. De reálisan szemlélve az erőviszonyokat a 3. fordulóban lesz olyan ellenfelünk, aki ellen győzelmi esélyekkel léphetünk pályára, a Szent István SE fogad minket – a 2. körben az EHF-kupa-győztes Siófok jön hozzánk. Ivana Mitrovic még térdműtét után lábadozik, ő majd csak szeptember végén, október elején lesz bevethető.

– Szerettük volna a Haladás Sportcsarnokban játszani a hazai mérkőzésünket, ez sajnos nem jött össze – vette át a szót Pődör Zoltán, az SZKKA elnöke. – Így lépnünk kellett, és Répcelakon találtunk otthonra. Öt hazai meccsünket azonban az Arena Savarában rendezhetjük meg, így olyan élcsapatokat hozunk Szombathelyre, mint a Székesfehérvár, a Győr, a Ferencváros, az Érd és a Siófok. Rengeteg munka van abban, hogy idáig eljutottunk, ennek megfelelően nem csak egy NB I-es évben gondolkodunk, szeretnék felépíteni egy stabil, hosszú távon élvonalbeli csapatot – nem lesz könnyű, mert pokolian nehéz pontvadászat a magyar bajnokság. De a csapatunk képvisel olyan erőt, hogy ne legyenek kiesési gondjaink. Az is fontos feladatunk, hogy a saját nevelésű fiataljainkat fokozatosan beépítsük. Több mint háromszáz kislány kézilabdázik a különböző kor­osztályainkban, nekik és szü­leiknek is meg kell mutatni, hogy bárki, aki keményen dolgozik, profi lehet, eljuthat az NB I-ig – és ehhez nem kell más városba elköltözni!

Az SZKKA NB I-es kézilabdacsapatának 2019/2020-as játékoskerete: Csire Fanni, Dijana Jovetic (horvát), Ivana Mitrovic (szerb), Mayer Maja (csapatkapitány), Gadányi Maja, Varga Nikolett, Horváth Petra, Biljana Bandelier (szerb), Szendrei Barbara, Mayer Szabina, Katarina Tomasevic (szerb), Pődör Rebeka, Sipeki Flóra, Liliia Horilska (ukrán), Virág Noémi. Vezetőség, szakmai stáb: Marosán György vezetőedző, Farkas József másodedző-­kapusedző, Tánczos Balázs technikai vezető-erőnléti ed­ző, Fodorné Vörös Petra gyógy­tornász, dr. Unger Péter csapatorvos, Pődör Zoltán ügyvezető.