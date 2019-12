A BL-diadal után következik a Debrecen

A Bajnokok Ligájában és a hazai porondon is remeklő Falco-Vulcano Energia KC Szombathely kosárcsapata az NB I. 12. fordulójában szombaton 19 órakor a Debrecen vendégeként lép pályára.

A Falco szerdán, a Bajnokok Ligája 7. fordulójában parádés győzelmet aratott a litván Neptunas Klaipeda ellen (97-73). A diadalból Perl Zoltán 21 ponttal, öt lepattanóval, hét gólpasszal vette ki a részét a neki jutott 21 perc alatt – őt választották a BL-forduló legjobb játékosának (MVP). Perl az első magyar kosárlabdázó a versenysorozat történetében, aki kiérdemelte ezt az elismerést.

A csoportkör felénél a magyar bajnok három győzelemnél, négy vereségnél jár, ötödik a nyolc csapatot felvonultató D csoportban – és a folytatásban a továbbjutásért harcolhat. Erre talán még a legvérmesebb Falco-szurkolók közül is kevesen számítottak.

– Amikor sikerrel vettük a selejtezőket, és bejutottunk a BL csoportkörébe, az öltözőben arról beszéltünk, hogy megpróbáljuk élvezni a kialakult helyzetet, és minden nemzetközi meccsen igyekszünk magunkból kihozni a maximumot – árulta el Perl Zoltán, a Falco kulcsjátékosa.

– Nem támasztottunk magunk elé konkrét elvárásokat, hiszen nem ismertük az ellenfeleket, az erőviszonyokat. Az első, a dijoni BL-meccsünk balul sült el. A folytatásban viszont felvettük a tempót, minden riválisunkkal pariban voltunk. Nem lehetünk elégedetlenek az eddig elért három győzelemmel, igaz, a Zaragozában elszenvedett egypontos vereség ma is bánt – ha azt a meccset megnyerjük, akkor most nagyon kedvező helyzetben lennénk. Minőségi riválisok ellen edződhetünk, hétről hétre remek mérkőzéseket játszunk, egyértelműen élvezzük a Bajnokok Ligáját – és meccsről meccsre fejlődünk. Még nem gondolkodunk a továbbjutáson, de minden erőnkkel azon leszünk, hogy a BL-kaland a lehető legtovább tartson. Hazai pályán nem szabad hibázni, és ha idegenben is összejönne egy bravúr, akkor már lehetne merészet álmodni…

– Fizikálisan és mentálisan is rendben vagyunk – folytatta Perl Zoltán. – Ilyen szempontból nem érzem hátrányát annak, hogy két fronton szereplünk. Egymást érik a meccsek, lendületben vagyunk, jönnek az eredmények, nincs okunk panaszra. Sokan is vagyunk, el lehet osztani a játékperceket, senkinek nem kell megszakadnia. Igaz, a sok utazás azért fárasztó néha – de ezen a problémán is sikerült eddig túllépni. Egyébként az NB I.-ben is rendre nehéz csatákat vívunk. Ugyanis mindenki a Falco ellen akar bizonyítani, a csapatok extra motiváltan lépnek pályára ellenünk, mindenki szeretne véget vetni a veretlenségünknek. De eddig álljuk a rohamokat.

– Debrecenben is kellemetlen ellenfélre, kemény összecsapásra számítok – tért át a soros feladatra Perl Zoltán. – A DEAC évről évre fejlődik, ma már a bajnokság élcsapatai közé tartozik, hazai pályán mindenkire veszélyes. Ellenfelünk amerikai kis embereire figyelnünk kell, Borisovot ismerjük, tudjuk, hogy mire képes, ha belelendül. A palánk alatt pedig ügyelni kell Tóth Ádámra, aki hetek óta kiváló formában van. De persze meg akarjuk őrizni veretlenségünket. Csapatként, szervezetten kell játszanunk, nagy hangsúlyt fogunk fektetni a védekezésre, és igyekszünk erős tempót diktálni.

A DEAC öt győzelemmel, négy vereséggel várja a zsinór­ban 22 bajnoki győzelemnél tartó, kirobbanó formában lévő Falcót.