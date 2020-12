A BL-meccs után bajnokit játszik a Falco

Az NB I-es kosárlabda-bajnokság 13. fordulójában szombaton 18 órai kezdettel a Falco-Vulcano Energia KC a Debreceni EAC-ot fogadja.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Noha már a 13. körnél tartanak a csapatok, a koronavírus-járvány és BL-kötelezettsége miatt a Falco eddig csak négy, míg a debreceni alakulat kilenc bajnokit játszott. A szombathelyiek mind a négy mérkőzésüket megnyerték, egy hete Oroszlányban győztek 104-97-re. Hétközben viszont a Bajnokok Ligájában hazai pályán ugyan megszorongatták riválisukat, a Nyizsnyij Novgorodot, az oroszok végül 93-88-ra nyertek. Akkor nem a listavezető Falco volt a meccs esélyese: szombaton viszont igen. Ami a debrecenieket illeti, öt győzelmükkel és négy vereségükkel a hetedik helyen állnak. Érdekesség, hogy három idegenbeli meccsük közül kettőn – Pécsett és Szegeden – is nyerni tudtak. A DEAC a legutóbbi körben fásult játékkal hazai pályán simán, 12 ponttal,

76-64-re kikapott az Alba Fehérvártól. A hajdúságiakat erősíti többek között a korábban Szombathelyen is pattogtató Bognár Kristóf, és öt légióst tudhatnak soraikban.

– Sajnos a szerdai, Novgorod elleni meccs elején az oroszok tíz ponttal elléptek, és kemény munkával bár utolértük őket, a felzárkózás sok energiánkat felemésztett – mondta a sárga-feketék játékosa, Perl Zoltán, aki Oroszlányban 27, a Novgorod ellen 19 pontot dobott. – A végjátékban pedig kulcsszituációkban hibáztunk. Nem szoktam a bírókkal foglalkozni, de nem mehetek el szó nélkül amellett, hogy az utolsó három és fél percben öt esetben is tévesen, ellenünk ítéltek. Persze a meccsen eladott 19 labdánk is nagyon sok, egy ilyen kaliberű együttes ellen ez megengedhetetlen. Ami a saját játékomat illeti, mehetett volna jobban is, látszott, van hová fejlődnöm, de összességében nem volt rossz. A szombati, Debrecen elleni mérkőzésen mindenki elvárja tőlünk a győzelmet – mi magunk is! Nem lesz egyszerű dolgunk, a Debrecen úgy építette csapatát, hogy a legjobb négybe jutásra esélyes gárda álljon össze. Elsősorban a hármasaikra kell nagyon odafigyelnünk, kiválóan dobják a triplákat. A palánk alatt pedig Tóth Ádám hatástalanítása kulcsfontosságú. De egyértelműen a győzelem a cél!

Kiemelt képünkön: Perl Zoltán remek formában kosarazik, szombaton is szükség lesz a jó játékára