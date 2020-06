A celli asztaliteniszezők kilencedik bajnoki címükre törnek

Budapest Vasárnap és hétfőn a Marczibányi téri Ormai Csarnokban rendezik meg az asztalitenisz Extraliga négyes döntőit. A CVSE-Swietelsky-Jufa Hotels együttese kilencedik bajnoki címéért száll harcba.

A celldömölki férfi asztalitenisz-együttes másfél évtizede számít magyar topcsapatnak. Ez idő alatt nyolc bajnoki cím, négy ezüstérem és három bronz volt a mérleg. Hét bajnoki aranyat 2010 és 2016 között zsinórban nyert meg Klampár Tibor együttese. Utoljára a 2017/2018-as szezonban lett bajnok, előtte és utána is harmadik helyet szerzett. A Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ) 2015 óta rendezi meg mostani formájában a négyes döntőt. A celliek mind az öt alkalommal ott voltak a legjobb négyesben, 2015-ben, 2016-ban és 2018-ban ők nyertek, 2017-ben a PTE-PEAC, tavaly az extraligás csapatot már nem működtető BVSC lett a bajnok.

Bár a 2019/2020-as szezon alapszakaszát a koronavírus-járvány miatt nem sikerült befejezni, olyan nagy volt az első négy helyen állók előnye a férfiaknál és a nőknél is, hogy nem maradt nyitott kérdés, hogy mely csapatok jutnak a Final Fourba. A MOATSZ zárt kapuk mögött rendezi meg a négyes döntőt – vasárnap az elődöntőket, hétfőn az éremcsatákat. De az M4 Sport jóvoltából a szurkolók is követhetik az eseményeket, a televíziós csatorna mindkét napról élőben közvetít.

Az elmúlt években az alapszakaszgyőztesek a negyedik helyezettekkel, míg a másodikak a harmadikokkal csaptak össze az elődöntőben, a félbeszakadt bajnokság sajátos helyzete miatt azonban ezúttal irányított sorsolással döntöttek a párosításról. A férfiaknál így Pécs–Mezőberény és Celldömölk–Szécsény mérkőzést rendeznek majd a fináléba jutásért.

– Sajnos a nehezebb ellenfél jutott nekünk – mondta Klampár Tibor vezetőedző. – A Mezőberényt biztosan le tudtuk volna győzni, de a Szécsény ellen nagyon nehéz dolgunk lesz. És ha sikerül nyernünk, a Pécs még keményebb rivális. De egyelőre csak a Szécsénnyel foglalkozunk. A fiúk sokat edzettek, úgy érzem, elég jó formában is vannak. Az első meccs, a páros kulcsfontosságú. Aki azt nyeri, az pszichésen is előnybe kerül. Ha miénk lesz a párosért járó pont, akkor nagy esélyünk lesz a végső győzelemre a Szécsény ellen. De ha elmegy, akkor nagyon kell kapaszkodni, négy egyéni meccset meg kell nyerni. Nagyon elégedett lennénk, ha hétfőn a döntőben játszhatnánk. A négyből három csapat közel azonos tudású, talán a Pécs egy kicsit jobb a Szécsénynél és nálunk is. De nincs legyőzhetetlen csapat.

Mind a férfiaknál, mind a nőknél 1,5 millió forint pénzdíjat osztanak, az első helyezettek 750 ezer, a másodikak 375, a harmadikak 250, a negyedikek 125 ezer forintot kapnak.

A négy férficsapat játékoskerete. Celldömölk: 1. Fazekas Péter, 2. Szita Márton, 3. Kriston Dániel, 4. Baranyai Domonkos. Szécsény: 1. Jakab János, 2. Németh János, 3. Ingemar Péter, 4. Bátorfi Zoltán. Pécs: 1. Pető Zsolt, 2. Gerold Gábor, 3. Demeter Gyárfás Lehel, 4. Lindner Ádám. Mezőberény: 1. Vajda Viktor, 2. Szabó Krisztián, 3. Sebestyén Péter, 4. Kiss Dániel.

A 2019/2020-as asztalitenisz Final Four programja. Vasárnap, 11.00: női elődöntők SH-ITB Budaörs 2i SC–Kecskeméti Spartacus, Budapesti Erdért SE–Statisztika PSC. 15.00: férfi elődöntő Pécsi TE PEAC Kalo-Méh I.– HED-LAND Sportcsarnok SE Mezőberény, Celldömölki VSE Swietelsky Jufa Hotels I.–Szerva ASE Szécsény. Hétfő, 11.00: női döntő és bronzmérkőzés. 15.00: férfi döntő és bronzmérkőzés.