A címvédőnél kezdi a Bajnokok Ligáját a Répcelak

Megkezdi szereplését a Bajnokok Ligája 2019/2020-as sorozatában a Répcelaki SE férfi tekecsapata – szombaton a horvát KK Zapresic vendége lesz a nyolcaddöntő első mérkőzésén.

A Répcelaki SE nem először szerepelhet a tekecsapatok első számú kupasorozatában. Korábban a harmadik számú európai tornán, az NBC Kupán való remeklése okán már részese lehetett a legeslegjobbak mezőnyének Kiss Zsolt együttese idén a klubcsapatok második számú viadalán, az Európa Kupán elért hatodik helyével érdemelte ki ugyanezt.

A Bajnokok Ligájában az európai kupák élmezőnyének tagjai vehetnek részt; 16 csapattal, a nyolcaddöntővel kezdődik a sorozat. A répcelakiak nehezebb ellenfelet nem is nagyon kaphattak volna, a tavalyi BL- és világkupagyőztes horvát Zapresiccel kell oda-visszavágón megmérkőzniük.

– Az egyik legjobb csapatot sikerült kipecáznunk – mondta a répcelakiak szakvezetője, Kiss Zsolt. – Hasonló játékerejű ellenfelünk korábban csak egy, a német Zerbst volt, amellyel szemben kétszer is alulmaradtunk. A játékosállományuk és a lehetőségeik alapján is magasan a horvátok a párharc esélyesei. De nem feltartott kézzel megyünk, megpróbáljuk a legjobbat nyújtani. A Zapresic tavaly kapott új, hatsávos pályát, és az otthonában nagyon erős – ott nyerte meg a világkupát és a Bajnokok Ligáját is. Idegenben viszont kevésbé megy jól neki, az idei világkupán, Ludwigshafenben „csak” ötödik lett. Ha idegenből sikerülne csapatpontokat hozni, akkor talán hazai környezetben még szorosabb csatára számíthatnánk. Egy biztos, veszítenivalója csak a horvát csapatnak van. Egynapos utunk lesz, szombaton reggel hétkor indulunk, 13 órakor kezdünk, és este jövünk is haza.