A Crushers Csepregen játszik

A Szombathely Crushers divízió I-es amerikaifutball-csapata szombaton Csepregen 15 órától a döntőbe jutásért vív meg a Budapest Cowbell 2 gárdájával.

A címvédő Szombathely Cru-shers veretlenül söpört végig az alapszakaszon, mind a hat bajnokiját megnyerte, a Cowbell 2 pedig négy győzelemmel, két vereséggel zárta az alapszakaszt. A felek márciusi szombathelyi meccsét a házigazda Crushers 49-20-ra nyerte.

– Nehéz dolgunk lesz a szombati, csepregi elődöntőben – árulta el Gerencsér Milán, a Szombathely Crushers elnökhelyettese, játékosa. – A Cowbell első számú, a profi-félprofi HFL ligában szereplő csapata ugyanis már befejezte a bajnokságot. Így ellenfelünk él azzal a lehetőséggel, hogy a második csapat meccsére 15 HFL-játékost nevez be, valamint két légióst is bevet. Így azért alaposan felborulnak az erőviszonyok. Ám ennek ellenére is győzelemre törünk – ugyanis meg akarjuk védeni a bajnoki címünket!

Már közel egy hónapja csak erre a meccsre készülünk, felfrissítettük a taktikai repertoárunkat, fizikálisan tökéletes állapotban várjuk az összecsapást. Majer Lászlót térdszalagszakadással műtötték, rá nem számíthatunk, Szűcs Fábián viszont felépült könyöksérüléséből, ismét csatasorba áll. Sajnos Szombathelyen ezúttal sem kaptunk pályát, ezért ismét Csepregen játszunk – ahol szerencsére mindig szívesen fogadnak minket. Természetesen ismét számítunk a szurkolóink segítségére!