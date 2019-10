A Csákánydoroszló 12 gólig jutott

A 7. forduló mérkőzéseivel folytatódott a megyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság.

Északi csoport

Kemenesalja–Honvéd Sé 3-1 (1-0). Vönöck, 100 néző, vezette: Szabó B.

Kemenesalja: Patyi – KOLOMPÁR, Szakál (Farkas P.), KÓBOR, Fülöp (Bodor), Lőrincz G., CZÖNDÖR, Őri, LŐRINCZ M., SZAKÁLY, VARGA R.

Sé: Bankits – Al Hersh Séfer, Werderits, Muzsai, Bogyai, Fichtacher (Farkas P.), Molnár B. (Vámos), Soós (Elekes), Romsics, Kámán.

Gólszerzők: Czöndör (2), Varga R., ill. Werderits.

Kiállítva: Romsics (Sé, 82.).

Egy jó csapattal találta szembe magát a hazai gárda. A találkozó kiegyenlített mezőnyjátékot hozott, ám a Kemenesalja taktikusan, fegyelmezetten futballozott, és ezzel meg is alapozta a sikerét. Még egy kihagyott büntető is belefért, a győzelme így sem forgott veszélyben. A Sének is volt jócskán helyzete, így összességében egy jó találkozót láthatott a közönség.

Gencsapáti–Mersevát 2-1 (0-0). Gencsapáti, 70 néző, vezette: Monostori I.

Gencsapáti: Lőrincz D. – KOVÁCS A., Fogl (Németh T.), VARGA R., Domján (Markó), Bokor (Borhi), Egyed, LŐRINCZ T., TÓTH B., Molnár B., TAR.

Mersevát: Tóth Á. – Németh G. (Szabó K.), Kovács B. (Tétry), Nagy Á., Csite, Orbán, Gönye, Dénes, Gáncs (Zsoldos), Győrvári G., Takács.

Gólszerzők: Lőrincz T., Bokor, ill. Orbán.

Alacsony színvonalú első félidő után, a második játékrész elején két gyors góllal vezetést szerzett a hazai csapat. A vendéglátónak ezután is több lehetősége volt a gólszerzésre, de a végig jól küzdő mersevátiak szépíteni tudtak, izgalmassá tették a végjátékot.

Uraiújfalu–Sitke 7-1 (1-1). Uraiújfalu, 100 néző, vezette: Farkas G.

Uraiújfalu: Szabó Ma. – SZABÓ MÁ., Varga Zs., Gáspár (Kollárits), Gallen A., AGG, KESZEI R., FARKAS A. (Varga P.), Gallen I. (Pungor), Keszei T. (Gönczöl), Németh I.

Sitke: Viczmándi – Imre Gá., Bagoly G., Gyürü, Papp B. (Szita), Poós, Tóbiás, Hantó (Németh M.), Kelemen B., Horváth G., Imre Ge. (Török).

Gólszerzők: Gallen I., Gönczöl, Németh I., Farkas A., Varga P., Agg, Pungor, ill. Tóbiás.

Kitűnő játékvezetés mellett, egy sportszerű mérkőzésen a hazai csapat a második félidei szép találataival megérdemelten tartotta otthon a három pontot.

Bozsok–Zanat 5-1 (2-1). Bozsok, 70 néző, vezette: Marácz Z.

Bozsok: Molnár K. – KRATOCHWILL, NÉMETH D., Pál (HORVÁTH P.), Dévényi, Kovács P., Szalai, Rapi (Tóth D.), Könye, KISS M., Horváth Á. (Pónácz).

Zanat: Kalmár – Németh P. (Baán), Schmidt, Szabó Z. (Horváth G.), Szalay, Pörge, Kiss M., Szabó B., Varga N. (Horváth M.), Bakucz, Putz.

Gólszerzők: Könye, Németh D (2), Horváth P. (2), ill. Varga N.

A hazai csapat végig kézben tartotta a mérkőzést, és ilyen arányban is megérdemelt győzelmet aratott a jól küzdő vendégek ellen.

Gérce-Vásárosmiske–Öte Ikervár 1-3 (1-1). Gérce, 200 néző, vezette: Szabó III. Z.

Gérce: KOMÁROMI Z. – Ódor, Máthé (Nunkovics), László, Major, Mórocz, GLA­VÁNOVICS, Horváth B. (Komáromi A.), Hompok (Németh T.), Sali, Kövesdi.

Ikervár: Hujbert – Németh M., Belegrai, Dobson, Dobány, Vincze, Németh P., Döbrente, Vass, Varga M., Schimmer (Németh D.).

Gólszerzők: Mórocz, ill. Döbrente, Vincze, Németh D.

A hazaiak 25-30 percig jól játszottak, és gyorsan előnyt is szereztek, majd jöttek a sorozatos hibák, amelyeket a vendégek könyörtelenül ki is használtak. A hazai csapat nem tudott újítani; próbálkozott, de nem sikerült semmi. A vendégek megérdemelten vitték el a három pontot.

Elektromol Spari–Alsóújlak 2-0 (0-0). Szombathely, 80 néző, vezette: Sály K.

Spari: BIRÓ – VIRÁG, SZABÓ P., HOLDOSI (SIPOS), KOVÁCS T., BARBALITS, NÉMETH V., HORVÁTH GY., PADOS, PULAI, NÉMETH R.

Alsóújlak: Gábor – Gampel (Takács), Varga K., Pados (Papp A.), Varga Á. (Asztalos), Varga N., Ódor, Kántor, Hancz (Rohonczi), Nagy Z., Varga R.

Gólszerzők: Virág (2).

Az eddig veretlen Alsóújlak ellen motiváltan kezdtek a ha­zaiak, ennek ellenére a vendégnek az első félidőben több helyzete is akadt. Szünet után is jó volt a mérkőzés, a hazaiak lelkesedése cseppet sem lankadt: két gólt szereztek. A lelkesen, nagy akarattal játszó Spari megérdemelten nyert.

Pecöl–Szeleste-Pósfa 0-1 (0-1). Pecöl, 50 néző, vezette: Szejke L.

Pecöl: Takács – Pálfi (Both), Szemes Z., Varsányi, Oszkó (Szemes D.), Farkas A., Szemes B., Hóbor, Janek, Lakatos, Székely (Németh Á.).

Szeleste: Kovács M. – ­Pethő, Pomper, Fülöp, Földi, Riba, Szabó B., Nagy I. (Horváth E.), Varga M., Könczöl, Trittremmel.

Gólszerző: Pomper.

A Pecöl volt játékosának születésnapi kezdőrúgásával kezdődött a mérkőzés. Ám a Szeleste csakhamar elrontotta az ünnepi hangulatot, a 4. percben egy lecsorgó lövéssel megszerezte a vezetést, a későbbiekben pedig nem tudott egalizálni a hazai csapat. Ezzel a korai góllal el is vitte a három pontot a vendég.

Söpte–Ölbő 2-1 (1-1). Söpte, 70 néző, vezette: Kedves R.

Söpte: Gombor – Németh M., Kiss K., Pusker (Nyul), Kovács E. (Szakály), Pungor (Németh B.), Pereszteghy, Nagy K., Molnár B., Varga A., Szép (Takács).

Ölbő: Varga D. – Nardai, Kovács T., Szele, Juhász, Biró, Marton (Simon), Farkas B., Fehér (Sági Kiss), Tóth G. (Németh Z.), Kalányos.

Gólszerzők: Kovács E., Kiss K., ill. Szele.

A küzdelmes, sportszerű mérkőzésen a büntetőt és számos komoly helyzetet kihagyó hazai csapat győzelme teljesen megérdemelt a mezőnyben amúgy jól küzdő ölbői együttes ellen.

Déli csoport

Tutitextil-Körmend VSE–Felsőcsatár 5-1 (3-0). Körmend-Horvátnádalja, 100 néző, vezette: Sály K.

Körmend: Sály – Velekei (Sipos), Horváth Á. (Vajda), Osvald, Pesti, Törő (Simon), Horváth D., Petrovics, Horváth A. (Káptalan), Jóna, Kis-Nemes.

Felsőcsatár: Tieber – Takács (Dömötör), Podlaviczki, Varga P., Horváth Sz., Virág, Krancz, Czlenner, Schmalzl, Windisch (Perlaki), Horváth L.

Gólszerzők: Pesti (2), Velekei, Horváth Á., Horváth A., ill. Horváth Sz.

A találkozó előtt kisebb ünnepség keretében átadták a körmend-horvátnádaljai sporttelep új villanyvilágítását, a két új kispadot és egy fűnyíró traktort – a beruházás taopályázat segítségével, a szükséges önrész biztosításával valósult meg. A Körmend VSE már a 6. állomásához ért a taoprogramnak. A mérkőzést egyébként simán nyerte a házigazda.

Club Walnut-Nádasd–Ják 5-0 (2-0). Nádasd, 200 néző, vezette: Bazsó F.

Nádasd: Babos – Varga K. (Szakály), Azanger, Zsoldos (Pálmai), KALAMÁR, MESKÓ M., Tuboly, Meskó E., Gorza (Németh M.), Marton (Urbán), Csenterics.

Ják: Szalay – Odler (Kovács G.), Farkas G., Polgár, Neubauer, Yarish, Takács, Tóta (Bihun), Vizserálek, Mészáros, Kiss R.

Gólszerzők: Meskó M. (4), Kalamár.

A felforgatott összeállításban pályára lépő hazaiak biztosan gyűjtötték be a három pontot.

Rábatótfalu–Balogunyom 3-1 (0-1). Szentgotthárd-Rábatótfalu, 130 néző, vezette: Szabó P.

Rábatótfalu: Tóth A. – Keresztúri, Náricza, Szakács, Balázs A., SÜTŐ, BALÁZS L., Domján Dá. (Bouti), Kóczán (Anderkó), Molnár A. (Németh D.), DOMJÁN DO.

Balogunyom: Papp K. – HAJÓS, Böle (Németh D.), Vilics, HOMOR M., KALMÁR K., Homor D., Dávid (Szén), Kalmár K., Nemes, Farkas M.

Gólszerzők: Bouti, Sütő, Balázs L., ill. Hajós.

Kiállítva: Nemes (56., Balogunyom).

Ritkán látható jó iramú és küzdelmes mérkőzést hozott az összecsapás, a kapuk felváltva kerültek veszélybe. Az első játékrészben a balogunyomiak szinte leiskolázták a hazai csapatot. Fordulás után azonban a tótfalui együttes nagyobb sebességre váltott, és az elfáradó vendégek ellen megérdemelten gyűjtötte be a három pontot.

Tápláni KSK–Őriszent­péter 2-3 (0-1). Táplánszentkereszt, 80 néző, vezette: Papp Á.

Táplán: Farkas G. – Stieber, Balázs, Orsós, Borbás (Goda), Mikovics, Káldi M., Rajzinger, Jantos (Gombos), Németh B., Káldi I. (Kónya).

Őriszentpéter: Szukics – Őr, Kósa N., Ponácz, Sály, Bacsó-Porkoláb, Gerencsér (Rozsnyai), Stájer, Kovács R. (Mihályka), Kósa L., Horváth A.

Gólszerzők: Rajzinger, Orsós, ill. Gerencsér (2), Kósa N.

A hazaiak nagy lendülettel kezdtek, rengeteg helyzetet dolgoztak és hagytak ki. A vendég pedig egy kontrából vezetést szerzett. Fordulás után is a Táplán diktálta a tempót, de katasztrofális volt a helyzetkihasználása, míg a vendégek hatékonyan kontráztak. Nem érdemelt vereséget a házigazda.

Szentpéterfa–Gyöngyöshermán-Szentkirály 4-3 (2-2). Szentpéterfa, 150 néző, vezette: Horváth P.

Szentpéterfa: Páll – Török, Farkas H. (Keringer), Gaál, Garger, Tóth Sz., Wágner R., Jurasits, Hoós B. (Kovács B.), Frányi (Hoós G.), Hoós Á.

Gyöngyöshermán: Geicsnek – Szilvágyi, Horváth Á., Kovács G., Borbás, Kis (Szűcs), Hegedűs (Király), Szabó A. (Balázs), Németh Sz., Dénes (Bazsó), Illés.

Gólszerzők: Farkas H. (2), Gaál, Wágner R., ill. Németh Sz., Borbás, Hoós B. (öngól).

Kiállítva: Török (80., Szentpéterfa).

A vendégek stabil védekezésre rendezkedtek be, kontrákra, pontrúgásokra építettek. Míg a hazaiak támadólag léptek fel, sokat futottak. Kemény, hajtós, izgalmas meccset láthattak a szurkolók. A játék képe, a helyzetek száma alapján a hazai győzelem megérdemelt – a házigazda kihagyott egy 11-est és rúgott egy kapufát is.

Vasszécseny–Bajánsenye 1-2 (1-1). Vasszécseny, 100 néző, vezette: Boda Gy.

Vasszécseny: Farkas B. – Kontics (Kiss B.), Horváth D., Viszked (Baranyai), Pong­rácz Zs. (Horváth G.), Szakács, Pongrácz D., Orsós, Varga M., Gombkötő (Pető), Vadász.

Bajánsenye: Kalamár – Kovács V., Bacsák (Luter), Szabó Sz., Mihály (Simon), Kosár, Kovács I., Fábián, Bakó, Horváth B., Albert.

Gólszerzők: Gombkötő, ill. Kovács V., Szabó Sz.

A mérkőzés jól indult hazai szempontból, már a 3. percben vezetést szerzett a Vasszécseny. De még az első félidőben kiegyenlített a vendég. A második játékrészben a hazai csapat egy tucat helyzetet dolgozott és hagyott ki, amit a taktikusan játszó Bajánsenye góllal büntetett. Támadásban maradt a Szécseny, de még büntetőből sem sikerült betalálni, így maradt a vendéggyőzelem – ami a végén nagyobb arányú is lehetett volna a teljesen kitámadó Vasszécseny ellen.

Csákánydoroszló–Viszák 12-1 (4-1). Csákánydoroszló, vezette: Németh B.

Csákánydoroszló: Baba (Dévai) – Sárközi, Danyi (Farkas N.), Dedics, Kardos (Horváth M.), Makai, Horváth Á., Tóth N., Nagy M., Horváth Z. (Pintér), Meskó (Doktor).

Viszák: Szabó Gy. – Németh I., Tóth P., Agg M., Benkő, Novák, Biczó, Horváth R., Agg A., Vass, Kádár.

Gólszerzők: Makai (5), Nagy M. (3), Danyi (2), Horváth M., Dedics, ill. Horváth R.

Közönségszórakoztató játékkal, ilyen arányban is megérdemelten nyert a remek napot kifogó házigazda.