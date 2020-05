A CVSE készül a Final Fourra

Már javában készül a június végi Final Fourra a ­CVSE-Swietelsky-Jufa Hotels extraligás férfi-asztaliteniszcsapata.

Mint ismert, a Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöksége június 14-i ülésén úgy döntött, hogy lezárja a bajnokságokat – kivéve az Extraligát. Az első osztályban még három forduló volt hátra az alapszakaszból, amikor március közepén felfüggesztették a pontvadászatot. De már ekkor olyan előnye volt a legjobb négy férfi- és női csapatnak is, hogy nem lehetett volna őket beérni. Ezért aztán nem lehet vita azon, hogy mely csapatok alkotják a Final Four mezőnyét. Amit eredetileg az elmúlt hétvégén, május 23–24-én rendeztek volna meg. Az időpontot eltolták, június 27–28-án a Statisztika termében lesz mindkét nem négyes döntője – zárt kapuk mögött. A férfiaknál a pécsi PTE PEAC Kalo-Méh, a celldömölki CVSE-Swietelsky Jufa Hotels, a mezőberényi HED-LAND Sportcsarnok SE és a szécsényi SZERVA ASE alkotja majd a mezőnyt.

– Amióta megtudtuk, hogy lesz Final Four, nagyon készülünk – mondta a nyolcszoros celli bajnokcsapat vezetőedzője, a kétszeres világbajnok Klampár Tibor. – Persze addig is edzettek a fiúk, Fazekas Péter otthon a kislányával, Szita Márton Pécsett az apukájával, Kriston Dániel pedig az óbudai termükben egy adogatógéppel. Most viszont már lehetnek közös edzések. Mindhárman rutinos játékosok, ilyenkor már nehéz a hibákat kijavítani, de azért mondom nekik. Szerintem lehet esélyünk, bármelyik csapattal is kerülünk össze az elődöntőben. Persze a Mezőberényt vagy a Szécsényt könnyebb lenne legyőzni a Pécsnél. A fiúk felkészülésével nincs baj, az enyémmel annál inkább – folytatta az asztaliteniszsport jó humoráról is híres 67 esztendős legendája.

– Soha, még az eltiltásaim alatt sem hagytam ki annyit, mint most a járvány miatt. A töredékét sem. Két és fél hónapig nem játszottam, lelassultam, nem érzem a labdát, gyenge a lábam, nehezen kapok levegőt. És döbbenetesen gyengén játszom, egy NB III-ban pingpongozó játékost alig-alig tudtam 2:1-re legyőzni. De nem adom fel!