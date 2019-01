A DEAC ellen indítja az évet a Körmend

A DEAC lesz az Egis Körmend soron következő ellenfele az NB I-es férfikosárlabda-bajnokság 14. fordulójában. A piros-feketék szerdán 18 órától a debreceniekkel találkoznak.

Tavaly december végén lezárult az alapszakasz első fele, azóta már a 14. forduló meccseit is lejátszották a múlt héten a csapatok a férfikosárlabda-bajnokság A csoportjában. Egyedül a Körmend–Debrecen-találkozó csúszott át erre a hétre, mert a körmendi sportcsarnok foglalt volt az elmúlt hétvégén. Az Egis Körmendnek akár jól is jöhetett a hosszabb pihenő, bár most meglehetősen fel kell pörögniük a piros-feketéknek, hiszen a szerdai hazai ­meccs után szombaton már az Alba Fehérvár otthonában szerepelnek.

Hétfőn este végleg eldőlt a szezon elején szerződtetett amerikai irányító, Kenyon ­McNeail sorsa. A klub hivatalos közleményt adott ki, amelyből kiderül, hogy közös megegyezéssel bontottak szerződést a légióssal. Xavier Thames lesz ­McNeail utódja, aki az elmúlt év végén a Paks elleni hazain és a ZTE otthonában bizonyíthatott. A körmendi szakvezetés Thames mellett voksolt, kiemelve egy-egy elleni játékát, valamint hatékonyabb védőmunkáját. Az amerikai játékos szerződése a szezon végéig szól.

HIRDETÉS HIRDETÉS

A DEAC ellen van törlesztenivalója a vasi együttesnek, hiszen az első fordulóban egy nem várt vereségbe futottak bele Ferenczék a cívisvárosban (82-78). Akkor még Antonis Constantinides dirigálta a piros-feketéket, akik nem találtak ellenszert Milos Borisov extra játékára. A montenegrói légiós azóta is nagy formában játszik, és összességében sem lehet panasz a Berényi-fiúkra, hiszen az elmúlt két fordulót győzelemmel zárták. Hazai pályán megverték az Alba Fehérvárt 13 ponttal (91-78), és 16 ponttal a PVSK is alulmaradt Debrecenben (74-58).

– Nem lesz könnyű dolgunk, Borisov semlegesítése kulcsfontosságú lehet. A debreceniek a Pécs ellen kiváló védekezést mutattak, de mi próbálunk a saját ritmusunkban játszani ezúttal is, és szeretnénk megőrizni a hazai veretlenséget. Úgy gondolom, hogy a debreceniek képesek egy meccsen belül többször is újítani, van tartásuk, így végig koncentráltan kell játszanunk. Nem megengedhető a hullámzó teljesítmény, mert az megbosszulhatja magát – mondta az esztendő első bajnokijáról Matthias Zollner, a Körmend vezetőedzője.

HIRDETÉS HIRDETÉS