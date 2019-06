A Dobó SE kalapácsvetője Lengyelországban dobott szintet

A kalapácsvető Halász Bence 78,27 méteres teljesítményével olimpiai szintet dobott szerdán a lengyelországi atlétikai versenyen – ő az első Vas megyei sportoló, aki kvalifikálta magát a jövő évi tokiói játékokra.

A Szombathelyi Dobó SE Európa-bajnoki bronzérmes, 21 esztendős kalapácsvetője idei negyedik nemzetközi versenyén – az Irena Szewinska Memorialon – nagyszerű eredményt ért el: a 78,27 méterrel – idei legjobbjával – teljesítette a jövő évi tokiói olimpiai kvalifikációs szintjét (77,50). Halász Bence a hetedik magyar sportoló – és a hétpróbázó Krizsán Xénia után a második atléta –, aki tokiói kvótát szerzett.

A bydgoszczi – egyébként a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (IAAF) kalapácsvető-sorozatához tartozó – viadalon 11 férfi kalapácsvető indult, Németh Zsolt és Németh László tanítványa a 78,27 méterrel negyedik lett a lengyelek olimpiai bronzérmes, Európa-bajnoki címvédője, Wojciech Nowicki (80,26), a szintén a hazai színeket képviselő háromszoros világbajnok Pavel Fajdek (80,09) és a brit Nick Miller (78,39) mögött.

Mondhatni, hogy ez az idei első olyan versenye, ahol igazán kijött a lépés? – vetettük fel Halász Bencének, akit Lengyelországból hazafelé tartva, a varsói repülőtéren kaptunk telefonvégre.

– Igen, pontosan, és remélem, hogy egyre több lesz ilyen – mondta a 22. évéhez azért már közelítő, idén két nagy világversenyre, a júliusi, svédországi korosztályos (U23) Eb-re és a szeptember végi, október eleji dohai felnőtt vb-re is készülő kalapácsvető. – Mivel idén későn lesz a világbajnokság, a szokásosnál hosszabb időt töltöttünk alapozó jellegű edzésekkel, amelyeken inkább a mennyiségen volt a hangsúly. Már nem vagyok hullafáradt, és mostanában kezdtem ráérezni a technikára is. A második dobásom 80 méter körüli volt, de kiléptem, ahogy egy héttel korábban Oslóban is volt egy hasonló kísérletem. Remélem, hamarosan érvényesen is sikerül. De nagyon elégedett vagyok így is. Bydgoszcz az egyik kedvenc városom, hiszen ott nyertem a junior világbajnoki és az U23-as Európa-bajnoki címemet is.

Halász Bence alig egy hónappal a szintteljesítési időszak kezdete után már rövidre is zárta az olimpiai kvalifikáció kérdését.

– Régóta lebegett már a szemem előtt az olimpiai szint teljesítése, de nem voltam rágörcsölve, hiszen az előző évek eredményei alapján bízhattam abban, hogy meg tudom dobni. De azért az, hogy már most megvan, megnyugvást jelent.

– Igazából nem volt kérdés, hogy Bence meg fogja dobni a szintet. Nem izgultunk azért, mert jó ideig csak 76 méteres eredmények jöttek. Egyrészt, mert csak nüanszokon múltak a nagyobb dobások, másrészt, mert a dohai vb miatt kicsit megbolygattuk a felkészülést. Tudtuk, hogy most későbbre tolódik a versenyforma – sorolta Németh Zsolt mester­edző. – És Bence hozzáállása és mozgása alapján az is látszik, hogy még több van benne. Úgy hiszem, hogy a 78 méteres eredmény még nagyobb lendületet ad neki, és ezután könnyebben jönnek majd a jó eredmények.

Talán akár már ezen a héten – hiszen még két további erőpróba vár Halász Bencére. Szombaton Budapesten az U23-as országos bajnokságon címvédőként versenyez. Utána azonnal indulnak tovább Németh Zsolttal Lengyelországba, Chorzówba, ahol vasárnap rendezik a Janusz Kusocinski Memorialt – ami a kalapácsvető-challenge egyik állomása. Bence tavaly harmadikként zárt a sorozatot; az ideiben jelenleg a negyedik helyen áll, de feltett szándéka, hogy előbbre rukkoljon. HE