A Dorog együttesét látja vendégül a Szombathelyi Haladás

A labdarúgó NB II. 26. fordulójában vasárnap 17 órakor a Szombathelyi Haladás a Dorogi FC-t fogadja.

A Mátyus János vezette szombathelyiek tavasszal még veretlenek, a zöld-fehérek egy győzelem mellett három döntetlent gyűjtöttek be, hazai két bajnokijukon – Szeged 0-0, Csákvár 3-0 – még gólt sem kaptak. Legutóbb Tatabányán a Budaörssel 1-1-es döntetlent játszottak. Ahhoz azonban, hogy mielőbb elkerüljenek a kieső helyről, kevesek a döntetlenek, győzniük kell. A 12. helyen álló, a korábban az Illés Akadémiával U19-es bajnokságot nyerő Németh Szabolcs edzette dorogiak tavasszal viszont még nyeretlenek.

A Komárom-Esztergom megyei alakulat az éllovas MTK-tól 2-1-re kikapott, a sereghajtó Vác ellen odahaza csak 0-0-t játszott – és legutóbb szintén gól nélküli meccset vívott a második helyezett Budafok otthonában. (Az elmúlt hétvégén pedig szabadnapos volt.) A dorogiak keretében két korábbi szombathelyi játékos is található, a kapus Mursits Rolandon kívül az Illés Akadémián nevelkedett Nyíri Vince is őket erősíti. Kitl, Forró, Dlusztus, Takács Péter pedig NB I-es múlttal rendelkezik. A két csapat őszi, dorogi meccse 1-1-re végződött.

– A Dorog nagyon szervezett csapat, edzője pedig ezer szállal kötődik Szombathelyhez, ami biztosan plusz motivációt jelent számára – mondta Mátyus János, a Szombathelyi Haladás vezetőedzője. – Türelmesen, fegyelmezetten futballoznak – de nekünk is türelmesnek kell lennünk. A türelem lehet a kulcsszó a hétvégi meccsen. Nem nyílhatunk ki, nem rohanhatunk fejjel a falnak, ugyanarra a stabil védekezésre van szükségünk, mint eddig. Elöl pedig még hatékonyabb helyzetkihasználásra. Ahogy korábban is nyilatkoztam, a Haladás ősszel sokszor volt a szimpatikus vesztes – ami egyébként szerintem a világon a legrosszabb. Azon dolgozunk, hogy ezen változtassunk. Viszont ehhez az olyan meccseket, mint a legutóbbi, Budaörs elleni, be kell húzni. De ebből következik, hogy nyerni is meg kell tanulni. Vasárnap hazai pályán csak a győzelem elfogadható eredmény. Holdampf Gergő öt sárga lapja miatt nem játszhat, Schimmer Szabolcs ugyan lehet, hogy sérülése után már tudná vállalni a játékot, de nem kockáztatjuk meg, hogy rásérüljön és hosszabb időre kidőljön. Németh Márió pedig még rehabilitációját tölti. Örömteli viszont, hogy hosszú sérülése után Medgyes Zoltánra már számíthatok.

A stadion pénztárai vasárnap 14 órakor nyitnak.