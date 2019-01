A Falco folytatná a nyerő szériát

Az NB I-es férfi kosárlabda-bajnokság 16. fordulójában a remek formában lévő Falco-Vulcano Energia KC Szombathely a pocsék szezont futó Kaposvár vendégeként lép pályára szombaton 18 órakor.

A Falco abszolút esélyesként várja a kaposvári meccset. Remek formában van, a tabella harmadik helyén áll, előző négy bajnokiját megnyerte – legutóbb a listavezető, címvédő Szolnoknál is jobbnak bizonyult. A Kaposvár ellenkező utat járt be az elmúlt időszakban, gödörben van, előző hat bajnokijából csak egyet nyert meg (a sereghajtó TF-et gyűrte le, a Pécstől, a Körmendtől, a Kecskeméttől, a Jászberénytől és a Szegedtől kikapott), mindössze négy győzelmet tud felmutatni, a tabella utolsó előtti helyére süllyedt. A négy győzelméből hármat hazai pályán aratott, például begyűjtötte a ZTE és az Alba skalpját is. Vagyis elég kétarcú csapatnak tűnik a somogyi gárda. Kaposváron a napokban felmerült az edzőváltás lehetősége is, végül Fekete Ádám maradhatott a kispadon. A felek a harmadik fordulóban Szombathelyen meccseltek, akkor a Falco simán nyert (79-60).

– Jó ritmusban vagyunk, szép eredményeket értünk el az elmúlt hetekben, nem csoda, hogy jó a hangulat az öltözőben, az edzéseken – fogalmazott Gasper Okorn, a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely mestere. – Ugyanakkor még csak a bajnokság felénél járunk, még nem értünk el semmit, nincs okunk ünnepelni, maradunk a realitás talaján, dolgozunk tovább. Ne feledjük azt sem, hogy az előző két meccsünket csak egy ponttal nyertük meg. Persze ez jelentheti azt is, hogy mentálisan rendben vagyunk, nem remeg meg a kéz a kiélezett pillanatokban, tudunk küzdeni, valamint azt is, hogy fizikálisan sincs gond. De jobban örülnék, ha nem hullámzana a teljesítményünk, ha nem herdálnánk el néhány perc alatt a tetemes előnyünket, mint tettük ezt a Sopron ellen vagy Jászberényben. Ha tovább akarjuk nyújtani a győzelmi sorozatunkat, akkor kevesebb hibával kell játszanunk, mint például az előző fordulóban a Szolnok ellen. De lépésről lépésre haladunk, minden mérkőzésből igyekszünk tanulni, megpróbálunk hétről hétre fejlődni.

Tudjuk jól, hogy a Kaposvár is veszélyes csapat – nehéz meccs vár ránk. Ubilla, Hendlein, Spica rutinos, minőségi játékos, ha elkapják a fonalat, bizony tudnak kellemetlenséget okozni – és most már Pustahvar is az ellenfelünket erősíti, éppen a Falco ellen mutatkozhat be új csapatában. Nem téveszt meg minket a tabella, tiszteljük ellenfelünket. Az első perctől keményen, agresszívan, sokat futva kell játszanunk, megpróbálunk erős tempót diktálni, ügyelni a védekezésre, a lepattanózásra. Vannak problémáink, mert Reddic sérüléssel, Váradi pedig betegséggel bajlódik – majd kiderül, hogy pályára léphetnek-e.