A Falco is elesett a körmendi küzdőtéren

Óriási csatát vívott egymással a két vasi együttes a felsőházi középszakaszban. A rangadót az Egis Körmend nyerte hét ponttal, de a végig kiélezett találkozón a Falco KC is komoly erőket mozgósított.

Egis Körmend – Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 95-88 (24–20, 26–19, 22–25, 23–24)

Körmend, 2000 néző V: Cziffra Cs., Praksch P., Török R.

KÖRMEND: Németh 7/3, Bradford 6, PRICE 22/6, Hammonds 7/3, DELAS 14 Csere: THAMES 12/3, CSORVÁSI 12, FERENCZ 15/15 Vezetőedző: Matthias Zollner

SZOMBATHELY: Govens 7/3, VÁRADI 12/6, Curry 14/6, BRUINSMA 20/6, Tóth. N.- Csere: REDDIC 21, Balmazovics 2, Perl 12/3, Bíró- Vezetőedző: Gasper Okorn

Az eredmény alakulása. 4. p.: 9-2. 7. p.: 15-13. 14. p.: 33-27.,17. p.: 43-33. 23. p.: 56-41. 28. p.: 70-57. 32. p.: 78-68. 37. p.: 88-78

A nagy vasi rangadón Price próbálkozott az első triplával, de dobása lepattant. Delas hozta az első körmendi kosarat, majd zárkóztak a társak is pontszerzésben. A Falco az első percekben nehezen találta a helyét, de amikor elkapta a fonalat, nem akármilyen akciót mutatott. Az első szombathelyi találat Govens és Curry összjátékából esett, utóbbi magasan emelkedett társai fölé és a gyűrűbe húzta a labdát. Price ezúttal nem hibázta el a hárompontost, a 4. percre hét ponttal vezetett a házigazda (9-2). Megemberelte magát a sárga-fekete együttes is, Váradi két triplája mellé jött egy Bruinsmától is, ezzel zárkózott a Falco (11-8). Bruinsma kakaskodásba kezdett a körmendi játékosokkal, a rövid adok-kapok után egy triplával segítette csapatát a szombathelyi. Ezzel átvette a vezetést a vendég együttes (15-16). Nagy erőbedobással fárasztották egymást a felek, minden labdáért kisebb ütközetet vívtak a csapatok. Az etap utolsó percében Curry hárompontosával egy pontra zárkózott a szombathelyi együttes, de akkor jött Ferencz, aki egy hibátlan triplával még igazított az eredményen a kisszünetre (24-20).

A második etap eleje Reddicről szólt. Balmazovics kétszer rontott triplát egymás után, ez sokba került a Falconak, mert a Körmend viszont kihasználta kínálkozó lehetőségeit (35-27). Delasnak volt ezután néhány bizonytalanabb megmozdulása palánk alatt, nehezen bírt Reddic-kel. A hazaiak gyengébb periódusa a Falconak kedvezett, zárkózott négy pontra a Szombathely. Bradford pontjaival a 18. percre tíz pontra nőtt a hazai előny. A negyed hajrájában próbált közelebb férkőzni a Falco, de Hammonds olyan elegánsan beejtett egy triplát, hogy erre nem volt esélye. Govens és Curry is hibázott a hárompontos vonaltól, Reddic viszont korrigált két duplával. A nagyszünetre Thames állította be az eredményt egy 2+1-es akcióval, ezzel tíz fölé ugrott a körmendi előny.

A második félidő elején Németh volt eredményes. Curry vitte a hátán a Falcot, de nem hagyta magát a Zollner-legénység. Ferencz most igencsak elemében volt, triplájával komoly előny birtokába került a házigazda (63-47). Többet hibázott most a szombathelyi alakulat, labdákat pazarolt. Ez a rossz szokás átragadt a Körmendre is, tizenhat pontos előnyét hamar tízre karcsúsította a házigazda (70-60). A piros-feketék nehezen eszméltek fel az üresjáratból, így tízen belülre került a vendég együttes (72-64).

Reddic könnyedén zsákolt megint a körmendi védők gyűrűjében, nagyon nyomott a Falco. Ferencz triplája életmentő volt a hazaiaknak (77-68). Tudta tartani tízpontos előnyét a házigazda a 17. percig (88-78). Az extrán teljesítő Reddic pontjaival került tízen belülre a Falco, de Ferencz triplája megint könnyedén hullott a kosárba (93-82). Ezután Govensé is (93-86) beesett, majd Bruinsma zsákolt. De az utolsó percig szorosan fogta előnyét az MTE és megnyerte a mérkőzést, ezzel továbbra is veretlen hazai pályán.

Matthias Zollner: Nagyszerű mérkőzést játszottunk, óriási hangulatban. Boldog vagyok, hogy nyertünk, de védekezésben lehettünk volna jobbak. Pontgazdag meccs volt, ez is jelzi, hogy védekezésben voltak problémák. A palánk alatt nagy csata volt a lepattanókért, összességében nagyon elégedett vagyok a játékosaimmal. Nagyot küzdöttek és kiharcolták a sokat érő győzelmet.

Gasper Okorn: Gratulálok a Körmendnek, megérdemelten nyerte meg a mérkőzést. A mérkőzés nagy részében ellenfelünk irányította a mérkőzést és mi nem voltunk képesek arra, hogy a kínálkozó lehetőségekkel éljünk. Hiába váltottunk többször is védekezést, a Körmend mindig tudott újítani, így kevés esélyünk volt az idegenbeli bravúrra.