A Falco KC kisöpörte a negyeddöntőből a Kecskemétet

Az NB I-es férfi kosárlabda-bajnokság negyeddöntőjének harmadik felvonásán a Falco-Vulcano energia KC Szombathely harmadszor is legyőzte a Kecskemétet – így söpréssel jutott a legjobb négy közé.

Falco Szombathelyen (102-60) és Kecskeméten (85-56) is fölényesen verte ellenfelét. És természetesen az egyik fél három megnyert meccséig tartó párharc harmadik felvonásán is a győzelem reményében lépett pályára. A hazaiaknál a kisebb sérüléssel bajlódó Curry kénytelen volt kihagyni a találkozót.

Óvatosan kezdtek a csapatok. Bruinsma két triplájával jött lendületbe a Falco. Át is vette az irányítást a házigazda. Igaz, a Kecskemét ezúttal jobban védekezett, igyekezett megnehezíteni ellenfele dolgát – így a várt hazai pontzuhatag elmaradt. És ezúttal a Falco is több hibával, a megszokottnál kicsit talán lassabban játszott. Így pedig azért tartotta a lépést a vendég (8. perc: 15-11). De összességében nem fenyegette veszély a hazai vezetést. Sőt, az etap hajrájában Perl rázta meg magát. De a második negyed elején már kecskeméti vezetést mutatott az eredményjelző (13. perc: 28-28). A folytatásban pedig felváltva került a gyűrűbe a labda – nem adta olcsón a bőrét a KTE. Aztán rákapcsolt, sebességet váltott a Falco – Reddic és Váradi is jó játékkal szállt be a padról. És kezdett ismét meglépni a házigazda (18. perc: 46-37). Időt kért a vendég, majd mindent elkövetett, hogy útját állja a hazai rohamoknak. Végül ha nehezen is, de sikerült látótávolságban tartania a Falcót (20. perc: 52-44).

Fordulás után nagy elánnal nyitott a Falco, igyekezett leszakítani szívós ellenfelét. Az erőfeszítéseket pedig siker koronázta, Reddic pusztító zsákolása után tíz pont fölé növelte előnyét (24. perc: 61-49). Időt kért a vendég, ám ezúttal nem sikerült befékezni a Falcót. A hazaiak a folytatásban is gyilkos tempót diktáltak, így egyre nőtt a hazai fór. Ekkor már kijött a két csapat közötti különbség. Össze is roppant a KTE, eldőlt a mérkőzés (28. perc: 72-51). A harmadik negyedben csupán nyolc pontot engedélyezett ellenfelének a Falco. A záró játékrészre már csak a különbség mértéke maradt kérdéses. A vendégek szerencsétlenségére a Falco nem engedett ki a folytatásban sem, igyekezett kiszolgálni lelkes közönségét (34. perc: 85-59). A hajrában pedig a fiatalok is pályára léphettek. A Falco igyekezett elérni a 100 pontot, ami hajszál híján sikerült. De a szurkolók természetesen így is nagyot ünnepeltek.

A negyeddöntőben a Falco 3-0 arányban bizonyult jobbnak a Kecskemétnél, magabiztosan, söpréssel lépett a legjobb négy közé.