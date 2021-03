A Falco nyerte a rangadót – A Körmend nem igazán tudta megnehezíteni a házigazda dolgát

Megyei rangadót nyert a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely NB I-es kosárlabdacsapata: a vendég Egis Körmend együttesét győzte le magabiztosan.

Ezt ne hagyja ki! Megszorítás, adó- és áremelés is van a Momentum programjában

Sűrűn rendeznek mostanában vasi kosárlabda rangadót, ugyanis legutóbb március 13-án csaptak össze a felek – akkor a Falco 99-93-ra nyert Körmenden. A Falco mozgalmasabb napokat tudhat maga mögött, szombaton Szolnokon kapott ki (77-99). A Körmend kicsit többet készülhetett a derbire, legutóbb szerdán lépett pályára, ugyancsak a Szolnok ellen, 76-70-re verte a vendégét. A Falco számára különösebb tétje már nem volt a meccsnek, hiszen mindenképpen a második helyen zárja az alapszakaszt – a kisebb sérüléssel küszködő Perl pihenőt is kapott, de Lake sem öltött szerelést. A Körmend viszont a minél jobb pozícióért küzdve futott neki a mérkőzésnek.

Óvatosan, sok hibával, kimaradt dobásokkal kezdtek a csapatok (3. perc: 2-2). Szerényen csorogtak a pontok. Az első kosarat a Körmend szerezte, utána viszont beindult a Falco, meglépett. Benke triplája után Constantidines mester kénytelen volt időt kérni (5. perc: 11-2). Visszatérve a pályára próbálta rendezni a játékát, elsősorban a védekezését a Körmend. De maradt az irányítás a hazaiaknál, állandósult a tíz pont fölötti, körüli szombathelyi előny (7. perc: 15-4). Aztán lassan változott a játék képe. Ferencz jól szállt be a padról, a vezérletével meg is kezdte a felzárkózást a Körmend. Olyannyira, hogy az etap végére szinte eltüntette a hátrányát. A negyedet Mócsán triplája zárta, négy pont maradt a Falco előnyéből. Váltott pontokkal folytatódott a

meccs – a vendégeknél Mócsán kapta el nagyon a fonalat. És a Körmend egyre közelített (12. perc: 21-18). Viszont Barac pontjaival csak kikászálódott a hullámvölgyből a Falco (14. perc: 29-20). Ireland triplája nagyon kellett a Körmendnek. Hullámzott a játék, rendre meglépett a Falco, mindig felzárkózott a Körmend – mind a két oldalon gyűltek az eladott labdák. Okorn mester szoros állásnál gyűjtötte maga köré a tanítványait (14. perc: 29-26). Fel is gyorsította a játékát a Falco – a Körmend nehezen tartotta a lépést. A nagy formában játszó Keller talált be távolról, így bő másfél perccel a félidő vége előtt ismét tíz pontra nőtt a különbség (40-30). Németh dudaszós triplája leperdült a gyűrűről, 43-32-t mutatott az eredményjelző a nagyszünetben.

Fordulás után ponterősen nyitott a Falco – igaz, a vendég eladott labdákkal segítette ellenfelét. Időt kért a Körmend (23. perc: 49-34). Támadásban rendezte is a sorait a vendég, védekezésben azonban nemigen tudott mit kezdeni a Falco rohamaival – és továbbra is gyengén dobott távolról (26. perc: 55-40). Amikor közelített a vendég, valaki mindig betalált szombathelyi oldalról. A Körmend egy pillanatra nem adta fel, bő egy perccel a harmadik negyed vége előtt Ireland büntetőivel benézett tíz pont alá (62-53). „Persze”, hogy érkezett egy szombathelyi tripla, ezúttal Bruinsmától. A negyedet Mócsán dudaszós távolija zárta, maradt izgalom a meccsben (30. perc: 66-55). Ireland triplája pedig a záró játékrészt nyitotta. Elkapta a fonalat a vendég, most már a dobóformával sem volt probléma. Élesedett a küzdelem, Keller vitatott egy ítéletet, technikait kapott érte – amiből elég jól jött ki a Körmend (33. perc: 76-70). De ismét újított, ismét kimászott a hullámvölgyből a Falco (34. perc: 82-70). Az időkérés sem segített a Körmenden – korán eldőlt a mérkőzés (36. perc: 87-70). A Körmendben már nem volt erő egy újabb rohamhoz (38. perc: 92-76). A jobb csapat nyerte a megyei rangadót.

Gasper Okorn: – Több mint elégedett vagyok. A szolnoki mérkőzésünk után csupán két napunk maradt regenerálódni és felkészülni a Körmend ellen. A mérkőzés nagy részét az irányításunk alatt tartottuk, jól játszottunk, csapatként működtünk – amikor a Körmend felzárkózott, mindig tudtunk újítani. De a szezon érdemi része még csak most kezdődik!

Antonisz Konsztantinidesz: – Megérdemelten nyert a Falco. Valamiért nem volt meg bennünk a kellő koncentráció: a 18 eladott labda azt mutatja, hogy mentálisan fáradt volt a csapatom. Megyünk tovább, még elérhető a hatodik hely – de a ma elkövetett hibáinkat ki kell javítani!

Doktor Péter: – A szolnoki vereség után nagyon akartuk ezt a győzelmet – örülök, hogy sikerült. A mérkőzés nagy részében meg tudtuk valósítani azt, amit elterveztünk. Fontos volt, hogy 80 pont alatt tartottuk ellenfelünket.

Mócsán Bálint: – Sajnos csak felvillanásaink voltak, csak rövid időszakokban tudtunk úgy játszani, ahogyan kellett volna. Pedig nagyon akartuk ezt a győzelmet, mégis hiányzott a kellő koncentráció a csapatból. Többször is felzárkóztunk, de a fontos pillanatokban rendre rossz döntéseket hoztunk. Védekezésben is követtünk el olyan hibákat, amelyeket korábban megoldottunk – nem is beszélve a sok eladott labdáról.