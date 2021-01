A Falcóban folytatja Keller Ákos

A Falco-Vulcano Energia KC Szombathely NB I-es kosárcsapatában folytatja pályafutását Keller Ákos – rutinos, minőségi válogatott játékossal erősödött a sárga-feketék kerete. Devin Searcy viszont távozik a Falcótól.

A Falco KC vasárnap este jelentette be, hogy leigazolta a Lengyelországból hazatérő Keller Ákost – aki kedden bontotta fel a szerződését. A magyar válogatott 31 éves, 210 centis, ötös poszton bevethető csapatkapitánya másfél évre szóló szerződést írt alá a szombathelyiekkel. Az ötszörös magyar bajnok, négyszeres kupagyőztes, rutinos kosaras komoly erősítés, ráadásul játékban volt, tehát egyből bevethető.

Keller az Alba Fehérvárnál kezdte pályafutását, később megfordult Szolnokon, majd rövid ideig Körmenden is. Külföldön szerepelt a francia Pau-Orthez, a horvát Zadar, az olasz Orlandina Basket csapataiban, most pedig a lengyel rekordbajnok Slask Wroclawtól érkezik Szombathelyre. Keller a hétfői esti edzésen csatlakozott a Falcóhoz, és a szerdai ZTE elleni szomszédvári rangadón (20.00, M4 Sport) már be is mutatkozhat új csapatában.

– Keller Ákossal korábban már többször is tárgyaltunk, most azonban létrejött az egyezség is – árulta el Gráczer György, a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely ügyvezetője. – Másfél éves, vagyis a 2020/2021-es szezon végéig szóló szerződést írtunk alá, amely nem tartalmaz kilépési opciót. Örülünk, hiszen tudjuk, hogy hazai és nemzetközi szinten is hosszú távon versenyképes csapatot elsősorban erős magyar maggal lehet kialakítani. Ennek jegyében igazoltuk le Ákost, aki Benke Szilárd, Perl Zoltán és Váradi Benedek mellé negyedik válogatott játékosként csatlakozik klubunkhoz.

– Nem éreztük jól magunkat a feleségemmel Wroclawban, a vírushelyzet miatt Lengyelország nagyon bezárkózott, roppant szigorú keretek közé került az élet – árulta el Keller Ákos. – Nagyon egyedül voltunk családtagok, barátok nélkül. Ez rányomta a bélyegét a játékomra is, mert bár összességében talán nem hoztam rossz számokat Wroclawban, én sokkal többet, sokkal jobb teljesítményt vártam magamtól. Jeleztem a szakmai stábnak, hogy szeretnék távozni, de azt megígértem, hogy addig kisegítem a csapatom, amíg nem találnak helyettem másik légióst – ez most történt meg, távozhattam. Mindenképpen haza akartam térni. Sok megkeresésem volt az elmúlt napokban, de sokat nem hezitáltam, a Falcót választottam. Számomra most az volt a fontos, hogy olyan csapatba kerüljek, ahol barátok, egyben jó játékosok vesznek körül – gondolok itt most elsősorban Váradi Benire, Perl Zolira és Benke Szilire. Mindhármukat jól ismerem a válogatottból, szeretek velük együtt játszani. Azt pedig nagyon sajnálom, hogy Milosevic visszavonult, vele is szerettem együtt kosarazni. Játékban vagyok, az erőnlétemmel sincs probléma. Szeretném ismét élvezni a kosárlabdát, visszanyerni az önbizalmamat. Mielőbb hasznos tagja akarok lenni a csapatnak – igyekszem minden fronton segíteni a Falcót. Úgy érzem, hogy jól választottam, amikor Szombathelyre szerződtem – zárta szavait Keller Ákos.

További hír a Falco KC háza tájáról, hogy Devin Searcy távozik Szombathelyről. Mint a klub hivatalos közleményében olvasható, az amerikai centerért bejelentkezett a lengyel Start Lublin – a Falco a Bajnokok Ligája csoportkörében oda-vissza verte a lengyel együttest. Az ajánlat mind a játékos, mind a szombathelyi klub számára kedvező volt, ezért Searcy csapatot vált. A nyáron szerződtetett rutinos, 31 esztendős magas ember kilenc bajnokin (11,1 pont, 5,9 lepattanó) és öt BL-mérkőzésen (9,6 pont, 5,8 lepattanó) erősítette a szombathelyi együttest.