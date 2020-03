A futballbajnokságok is szünetelnek már

A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) elnöksége – a hatóságok döntésével összhangban – azonnali hatállyal felfüggesztette a szövetség valamennyi szervezett versenyprogramját és képzési eseményét – átmeneti időre.

Az elmúlt hétvégén már csak Európa öt országában léptek pályára a futballcsapatok – köztük Magyarországon is. A szövetség azonban hétfő délelőtt felfüggesztette az összes versenyprogramját. A döntés valamennyi, az MLSZ és a megyei igazgatóságok által szervezett férfi, női felnőtt nagypályás és futsalbajnokságban szereplő klubot érint.

– A Magyar Labdarúgó- szövetség elnöksége azonnali hatállyal felfüggesztette valamennyi mérkőzés lejátszását, beleértve az NB I-es mérkőzéseket is – mondta Sipos Jenő, az MLSZ szóvivője. – Azt kértük a kluboktól, hogy ebben az időszakban tekintsenek el az edzések megtartásától és látogatásától, teremtsék meg a feltételeit annak, hogy a játékosok, stábtagok otthon maradhassanak. Akik figyelték az elmúlt napok történéseit, láthatták, hogy a labdarúgásban is történtek intézkedések: elhalasztottunk egy nagy létszámú edzői konferenciát, az utánpótláscsapataink nem utaztak el külföldre, illetve mi sem rendeztünk utánpótlástornákat. A kormány döntésével összhangban zárt kapus mérkőzéseket rendeltünk el, ahol csak a legszűkebb stáb lehetett jelen a játékosok mellett. Felfüggesztettük az utánpótlás-bajnokságok mérkőzéseinek lejátszását is az első és legfontosabb cél érdekében: mindenkinek az egészség megóvása a legfontosabb. Ezért születtek ezek a döntések, és reméljük, hogy hozzájárulunk ahhoz, hogy a járvány ne terjedjen tovább. Ebben kérjük a játékosok, az edzők és természetesen a szurkolók megértését is.

A labdarúgó NB I. 33 fordulójából eddig 25-öt játszottak le, az NB II-ből pedig még tíz kör van hátra. Előbbiben eredetileg május 16-án, utóbbiban egy nappal később lett volna az utolsó játéknap. A döntés – szakmai szempontból – nem jött jól az NB II-es Szombathelyi Haladás számára, hiszen az ősszel jobbára csak szenvedő zöld-fehér csapat tavaszra feltámadt. Mátyus János csapata idén még veretlen a bajnokságban: hét bajnokijából négyet megnyert, háromszor döntetlent játszott. Legutóbb szombaton – már zárt kapuk mögött – 3-1-re legyőzte a Békéscsabát. A Haladás szerdán 19 órakor Ajkán játszott volna.

– Ha a futballt nézzük, számunkra nem jön jól a kényszerszünet, hiszen tavaszi eredményeink alapján vezetjük a tabellát, egyébként pedig elkerültünk a kiesőhelyről – mondta Séllei Árpád, a Haladás ügyvezető igazgatója. – Sikerült egy jó szakmai stábbal együtt összerakni és jó irányba fordítani a Haladást, amely hosszú távon nagyon magas szintre emelheti a szombathelyi futballt. De természetesen legfontosabb az emberek egészsége, ezért ezúton is kérjük szurkolóinkat, tegyenek meg minden óvintézkedést és vigyázzanak magukra.

– Azt gondolom, a jelenlegi helyzetben az egyetlen racionális döntés született, ami nyilván senkinek sem jön jól – mondta Mátyus János, a Haladás vezetőedzője. – Próbáljuk betartani a járvány miatt előírt szabályokat. Kedd délelőtt pedig összeülünk és megbeszéljük, mi legyen az edzésekkel.

– Utánpótláscsapataink hétfőn már nem edzettek, a felnőttegyüttesünk pedig keddtől szünetelteti az edzéseket – mondta Kiss Tamás, a női NB I-es labdarúgó-bajnokság ötödik helyén álló Haladás-Viktória FC klubmenedzsere. – Persze, ha akarnánk, sem tudnánk edzeni, a Király Sportlétesítmény ugyanis bezárt. Valamennyi játékosunk odahaza, egyéni edzésterv alapján készül a folytatásra.

Az NB I-es futsalbajnokság rájátszása szinte most kezdődött, a második Haladás VSE csak egy felsőházi meccset játszott le. Még hét felsőházi összecsapás várt volna a friss kupagyőztes zöld-fehér gárdára, aztán vélhetően a következett volna a bajnoki döntő a Berettyóújfalu ellen. Egy sikeres szezon szakad félbe bizonytalan időre.

– Leállt a munka a felnőttcsapatunknál és az utánpótlásgárdáinknál is – fogalmazott Pálmay Tamás futsal-szak­ágvezető. – Szerdán bezár a Haladás sportcsarnok, nem is tudnánk hol edzeni – ennek megfelelően minden játékosunk kap egyéni edzéstervet. Vannak légiósaink, akik közül többen haza szeretnének menni, nekik intézzük a hazautat – ami a jelenlegi helyzetben nem egyszerű feladat.

– Amint megkaptuk a hivatalos döntést a Magyar Labdarúgó-szövetség részéről, rögtön kiértesítettük a sportszervezeteket, a klubvezetőket – árulta el Dobány Lajos, az MLSZ Vas Megyei Igazgatóság igazgatója. – Az elmúlt hétvégére már zárt kapus mérkőzéseket rendelt el az MLSZ, a megyében – az utánpótlásmeccsekkel együtt – 65 találkozót írtunk ki, ebből kilenc maradt el. Úgy gondolom, az MLSZ a várt döntést hozta – amellyel megítélésem szerint az amatőr klubok vezetői, játékosai is egyetértenek. Most nem tehetünk mást, mind várunk. Várjuk, hogy normalizálódjon az egészségügyi helyzet és hogy visszatérjen az élet a futballpályákra.