A győzelem reményében lép pályára az Egis Körmend

Újabb idegenbeli mérkőzés vár az Egis Körmend NB I-es kosárcsapatára. A vasi együttes Kaposvárra utazik, ahol feledtetni szeretné a múlt heti szolnoki fiaskót. A mérkőzés szombaton 18 órakor kezdődik.

Kezdődik az év végi hajrá az Egis Körmend számára. A múlt héten is idegenben játszott Matthias Zollner együttese, Szolnokon azonban nem sikerült a bravúr, a listavezető már az első negyedben bebiztosította győzelmét a vasiak ellen. Most a tabella 12. helyezettjéhez, a Kaposvári KK-hoz utaznak a körmendiek, akik a hét közepén bővítették keretüket egy amerikai hátvéddel. Az egyes és kettes poszton bevethető Xavier Thames egyelőre próbajátékon van a piros-feketéknél, szerdától együtt készült a csapattal, de Kaposváron még nem lép pályára. Már munkába állt a másik amerikai légiós, TJ Price is, aki izomhúzódás miatt kénytelen volt kihagyni pár napot, és a szolnoki rangadót is. Matthias Zollner, a Körmend vezetőedzője úgy véli, hogy elsősorban védekezésben kell javulnia csapatának az előző két találkozóhoz képest.

– A Szolnok ellen a védekezésünk csapnivaló volt, nagyon sok pontot kaptunk, és előtte Léván sem játszottunk kirobbanó formában – fogalmazott a tréner. – Részletesen kielemeztük a múlt heti bajnoki találkozót, nagyon remélem, hogy tudunk tanulni a hibáinkból. Nem számítok könnyű mérkőzésre, de sokat érne nekünk most egy idegenbeli győzelem.

– Minden idegenbeli meccs nehéz, ez a szombatival sincs másként – vélekedett Németh Ákos, a Rába-partiak saját nevelésű játékosa. – Mindenképpen nyerni szeretnénk, de nem lesz egyszerű, nem is tudom, mikor győztünk utoljára Kaposváron. Nem szabad abból kiindulnunk, hogy ki hányadik a tabellán, hiszen a Kaposvár okozott meglepetést már a szezonban, például a fehérváriak ellen, akiket gyakorlatilag kiütöttek a november végén lejátszott mérkőzésen. Várjuk a találkozót, győznünk kell, mert az jó alaphangot adhat az év hátralévő mérkőzéseire.

A héten játszottak egy 12. fordulóból előrehozott mérkőzést: a ZTE 92-83-re nyert a Pécs vendégeként.

A 11. forduló további menetrendje, szombat: Sopron–Debrecen (18.00), Paks–Pécs (18.00), FT-Bp.–Szeged (18.30). Vasárnap: ZTE–Alba Fehérvár (18.00).

A Kecskemét–Szolnok (70-71) mérkőzést már december 7-én megrendezték.

