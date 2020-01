A hajrában bukott el a Falco KC a Besiktas ellen (galériával)

A kosárlabda Bajnokok Ligája 12. fordulójában a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely nagy csatában, a hajrában bukott el a török Besiktas ellen.

Két közvetlen rivális feszült egymásnak, mind a két csapat öt győzelemmel, hat vereséggel várta a komoly téttel bíró szombathelyi találkozót – a győztes ugyanis nagyot lép a továbbjutás felé. Novemberben Törökországban nagyon kikapott a Falco (49-74),

azóta – a szerényebb hazai szereplés eredményeképpen – a Besiktas játékoskeretében és a kispadján is történt változás. A csapatok szinte telt ház előtt, nagyszerű hangulatban léptek pályára – és szép számmal érkeztek szurkolók Törökországból is.

Nagyszerűen, 7-0-val kezdett a Falco. Aztán viszont megérkezett a meccsbe a Besiktas is. De maradt az irányítás, az előny a hazaiaknál. Reddic nagyon élt a palánk alatt – de az egész csapat roppant harcosan, motiváltan vetette bele magát a csatába. Gyorsan elérte a tíz pontot a hazai fór, majd többször át is lépte, tombolt a közönség (6. perc: 21-11). A vendég szinte csak büntetőből tudott gyűrűbe találni. Időkéréssel próbálta rendezni sorait a Besiktas, utána faragott is a hátrányán. Végül a Falco „csak” négy ponttal nyerte meg az első negyedet.

Sőt, a második etap elején kiegyenlített a vendég (12. perc: 27-27). Majd miután átvette a vezetést is, Gasper Okorn maga köré gyűjtötte a tanítványait. Ekkor már nagyon hatékonyan védekeztek, ráadásul jól is dobtak a törökök. Ha nehezen is, de kijött a hullámvölgyből a Falco. A folytatásban aztán váltott vezetést mutatott az eredményjelző. Hooker szerzett fontos pontokat – és labdákat – kiélezett pillanatokban. De alapvetően nem működött gördülékenyen a szombathelyiek támadójátéka, és akadt gond a dobóformával is. Ettől függetlenül nem hagyták meglépni ellenfelüket, szívósan küzdöttek. A félidőt brutális zsákolással zárta le a Besiktas – ezzel a két ponttal nyerte meg az első húsz percet (39-41).

Fordulás után nem lassult az iram, nem csökkent a küzdelem. A vendégek tértek vissza frissebben a pályára. Kőkeményen játszott a Besiktas, jól védekezett, sok labdát szerzett, sok könnyű pontot szerzett leindításokból. Időt kellett kérnie a hazai kispadnak (33. perc: 44-50). Curry majd Benke triplája nagyon kellett – kiegyenlített a Falco és a folytatásban érezhetően magára talált. Időkéréssel próbálta megtörni a hazaiak lendületét a török kispad. Fej, fej mellett haladtak a csapatok, végül 63-61-es állásról futottak neki a negyedik játékrésznek. Amelyet kihagyott helyzetekkel, elrontott dobásokkal nyitott a Falco. De mind a két oldalon szerényen csorogtak a pontok (34. perc: 66-65).

Az etap közepén aztán némi lépéselőnyre tett szert a higgadtabbnak tűnő, jobban dobó vendég (36. perc: 68-74). Voltak tiszta helyzetei a Falcónak, de a labdák rendre leperdültek a gyűrűről. Fogyott az idő, a magyar együttes kénytelen volt futni az eredmény után. De minden hazai pontra érkezett válasz. Ám a szívósan küzdő Falco bő egy perccel a vége előtt szinte eltüntette hátrányát (77-78). Időt kért a vendég. Reddicet kipontozták a játékvezetők, mindkét török büntető célba ért (77-81). Curry triplája nem talált be. Leindult a Besiktas, faultolt a Falco, egy török büntető sikerült (77-81).

Maradt 35 másodperc, időt kért a Falco. Benke zsákolt (79-81). Majd ismét büntetőzhetett a Besiktas, hiba nélkül (79-83). 18 másodperc maradt. Benke állt bele a triplába, nem sikerült a dobás, a labda a törököknél landolt – maradt 9, 4 másodperc, eldőlt a meccs.

A Falco nagyot harcolt, nem is játszott rosszul, de elbukott, és ezzel komoly lépéshátrányba került legfőbb riválisával szemben a továbbjutás szempontjából. Vastaps kísérte az öltözőbe a csapatot.