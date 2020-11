A hajrában dőlt el az Egis Körmend mérkőzése

Nem túl magas színvonalú mérkőzést játszott az Egis Körmend kosárcsapata az OSE Lions együttesével. A végjátékban a rutin döntött a vasiak javára.

Egis Körmend – OSE Lions 79-74 (23-24, 19-17, 18-14, 19-19)

Körmend, zártkapus, NB I-es férfi kosárlabda-mérkőzés, vezette: Földházi T., Nagy V., Goda L.

Körmend: THAMES 19/3, Takács 8/6, FERENCZ 15/6, Williams 6, TAYLOR 16. Csere: Oroszi 3/3, Durázi 4/3, Tóth 1, Mosely 7/3

Vezetőedző: Ziga Mravljak

Oroszlány: Anderson 12, ABELL 16/6, Bíró 5/3, BAILEY 13, Anda- Csere: Hayes 10, Kucsora-, Illés 12/6, Garamvölgyi 6

Vezetőedző: Sebastjan Krasovec

Az eredmény alakulása: 3. perc: 4-7. 6. perc: 27-28. 13. perc: 24-16. 18. perc: 38-38. 25. perc: 51-45. 29. perc: 58-54. 33. perc: 60-60. 37. perc: 77-71.

Kipontozódott: Takács (36.)

Az Egis Körmendből Mócsán Bálint és Németh Ákos hiányzott. A zártkapus meccsen kongott az ürességtől lelátó, ez furcsa volt mindkét félnek, hiszen a Körmend is, az Oroszlány is lelkes és hangos szurkolótáborhoz szokott.

Abell triplájával indult a találkozó, de egy duplával hamar válaszolt Thames. Bailey büntetői után Taylor ügyeskedett össze pár kosarat. Kiegyenlített volt a játék, egyik csapat sem mutatott kiugró teljesítményt. Keveset adott a védekezésre a Körmend, az OSE pedig kihasználta a kínálkozó lehetőségeket, és néhány pontos előnyre tett szert. A hajrában a frissen beálló Durázi hárompontosával tudott zárkózni a házigazda (18-20). Az etap utolsó percében próbált fordítani Ziga Mravljak csapata, de az első kisszünetre megmaradt az Oroszlány minimális – egypontos – előnye.

Mosely hamar megfordította a pontállást a második etap elején, de csak egy pillanatra, mert Hayes jóvoltából visszavette a vezetést a vendég. Fej-fej mellett haladtak a csapatok, tartották az egálközeli eredményt. Oroszi triplája jókor jött a Körmendnek, de Illés távoli dobása is beakadt. Taylor szorgoskodott a palánkok alatt, néha már látványos megmozdulásokra is futotta az amerikaitól, amúgy a találkozó közepes színvonalon égett.

A nagyszünet után Bailey első dobása mesze elkerülte a gyűrűt, a Körmend légiósai, Thames és Taylor pedig büntetőkkel növelték csapatuk pontjait. Az OSE mindig visszatalált a jó útra, megint egyenlőre küzdötte magát (45-45). Egálnál Ferencz hárompontosa sokat jelentett a Körmendnek (48-45). Ezután beakadt a csapatkapitány második triplája is, ez lélektanilag segítette a hazaiakat (51-45). A kiharcolt kilencpontos vezetését hamar elbabozta a vasi együttes. Több hibát is vétettek az oroszlányiak, de egy pillanatra sem adták fel, hamar ott voltak a hazaiak nyakán (54-52). Ferencz mozdított megint az eredményen, az OSE elkapkodta helyzeteit, ezzel ellenfelét támogatta a pontszerzésben.

A záró felvonásra ötpontos előnye volt a vasi piros-feketéknek, de kapaszkodott az Oroszlány és alig két perc elteltével egalizált. Takács lett most főszereplő, besuhintott két triplát, így megint magabiztosabban mozoghatott a pályán a hazai alakulat (68-62). De nem hagyta annyiban az OSE, Abell büntetőivel megint csak két pont volt a különbség a felek között (68-66). Ezután ötpontos előnyéből megint eljátszott négyet a házigazda, majd egy Hayes-duplával átvette a vezetést a vendégcsapat (71-72). Extrán szorongatott helyzetből szerzett hárompontost Thames, de Anderson is betalált a másik oldalon. Izgalmakat hozott a meccs vége: Williams büntetőzhetett kétpontos körmendi vezetésnél, mindkettő beesett és Ferencz is hozzátett még egy pontot, ezzel nyert a vendéglátó.

Ziga Mravljak: Ellenfelünk jól felkészült belőlünk, küzdelmes mérkőzést játszottunk. Több játékosunk karanténban volt, ráadásul hiányzóink is voltak, ez érződött a mai teljesítményen.

Sebastjan Krasovec: A Körmend megérdemelten nyert, mert a végjátékban okosabban játszott és jobban tudott koncentrálni. A mérkőzés folyamán két technikai hibát is kaptunk, ezzel nehéz helyzetbe hoztuk magunkat.