A Haladás a tabella éléről, a Sárvár a második helyről várja a folytatást

Több vasi labdarúgócsapat is szerepel az NB III.-as utánpótlás-bajnokságokban – közülük a Haladás és a Sárvár is kedvező helyzetből várja a pontvadászat folytatását.

A koronavírus-járvány miatt a Magyar Labdarúgó-szövetség szünetet rendelt el a különböző bajnokságokban, így az utánpótláskorú futballisták is pihenőre kényszerültek. Az NB III. U19 Északnyugati csoportjában – 15 forduló után – a Simon Attila által edzett Haladás VSE áll a 14 csapatos tabella élén. A Király SZE az ötödik, a Sárvár FC a 12., a Lurkó UFC pedig a 14. A góllövőlistán a legmagasabban jegyzett vasi játékos a Király futballistája, Kiss Ádám Péter, aki 12 találatig jutott, negyedik

a rangsorban.

– Mind az U19-es, mind az U17-es csapatunk évek óta az osztály élmezőnyébe tartozik – fogalmazott Somfalvi Csaba, a Haladás VSE labdarúgó-szakosztályának vezetője. – Előbb vagy utóbb szeretnénk feljutni az NB II.-be, mert több olyan futballistánk is van, aki magasabb osztályban is megállná a helyét. Több évig nálunk pallérozódott például a ma már a Haladás felnőttcsapatához tartozó Doktorics Áron. De például Varga Áron és Halász Szilárd is szép pályát futhat be – hogy csak néhány nevet mondjak. Természetesen figyelünk az eredményekre, örülünk a győzelmeknek, a szép helyezéseknek, de a legfőbb célunk olyan labdarúgókat nevelni, akik majd a Haladásban vagy akár más magasabb osztályú felnőttcsapatokban is meghatározó szerephez juthatnak.

Az U17-es pontvadászatban – ugyancsak 15 játéknap után – a Sárvár FC a második helyről várja a folytatást. A 14 csapatos rangsorban harmadik a Haladás VSE, negyedik a Lurkó UFC, 10. a Király SZE. A góllövőlistát a Haladás játékosa, Halász Szilárd Zoltán vezeti toronymagasan, 23 góllal.

– 2018 októberében vettem át a csapat irányítását, kicsit szét volt esve a társaság, gyenge eredményekkel fejeztük be a szezont – árulta el Nagy Dániel, a Sárvár FC U17 edzője. – A nyáron azonban csináltunk egy remek alapozást, jól sikerültek az igazolásaink, így egy megerősödött, felkészült, motivált csapattal futottunk neki a 2019–2020-as szezonnak – jöttek is a szép eredmények. Büszke vagyok a fiúkra, a tabellán elfoglalt helyezésünkre, ám arra még inkább, hogy hatan már helyet kaptak az NB III.-as felnőttmeccskeretben, hárman pedig – Vajda Mátyás, Tóth Dávid, Czön­dör Gergő – be is mutatkoztak az első csapatban. Természe­tesen szeretnénk folytatni, szép eredménnyel zárni a bajnok­ságot.