A Haladás csupaszív futballistája, Csilus Tamás már négy találatot szerzett

A Szombathelyi Haladás NB II.-es labdarúgócsapatának védekező középpályása, Csilus Tamás győztes gólt szerzett a kecskeméti bajnoki mérkőzésen.

Két vereség után úgy kellett a kecskeméti győzelem a Szombathelyi Haladás számára, mint egy falat kenyér. A vasiak óriásit küzdöttek a fagyos alföldi estében, többször is többen vetődtek bele önfeláldozóan egy-egy kecskeméti lövésbe – s mert harcoltak, küzdöttek, és persze futballoztak is, három pont lett a jutalmuk.

A szünet után győztes gólt szerző Csilus Tamás már negyedik góljánál jár a bajnokságban. A 26 éves középpályás korábban a Győr (1-1) ellen egyszer, a Csákvár (4-1) ellen kétszer talált a hálóba – kecskeméti gólja három pontot és harmadik helyet ért a Haladásnak. – Az utóbbi két bajnokin belekerültünk egy negatív spirálba, amiből Kecskeméten min denképpen ki akartunk jönni – mondta Csilus Tamás. – A mérkőzést megelőző napokban sokat videóztunk, feltérképeztük a Kecskemétet, és azt is láttuk, hogy a pálya minősége nem lesz a legjobb. És valóban, mély volt a pálya, egy ilyen talajon máshogy kell mozognia az embernek, sokkal nehezebb elindulni és kitámasztani is, minden sokkal nagyobb erőfeszítést igényel.

Persze az ellenfelünknek ugyanúgy meg kellett küzdeni a körülményekkel, ugyanakkor mivel mi inkább próbálunk futballozni a meccseken, emiatt nekünk még nehezebb volt. De alkalmazkodtunk a körülményekhez. Legfontosabb volt a taktikai fegyelem betartása, azt azért tudtuk előre, hogy a védekezésünk rendben lesz, és arról is beszéltünk, hogy a beadások utáni lecsorgó labdákra is nagyon oda kell fi gyelnünk, ezekből lesz helyzetünk, amelyeket értékesítenünk kell. És azt is tudtuk, hogy a Kecskemét nagyon erőlteti a beadásokat, így az volt az elképzelésünk, hogy mi is erre fektetjük a hangsúlyt. A gólomnál kulcsmomentum volt, hogy megfelelő létszámban voltunk fent az ellenfél kapuja előtt.

Bosnjak ki is cselezte emberét a bal oldalon, és bár lerántották, a labda Horváth Rajmund elé kerül. Rajmi nem sokat tétovázott, egyből középre passzolt, egy védőről elém került a labda. Nem sokat gondolkoztam, átvettem, és már csak arra fi gyeltem, hogy mivel ketten is előttem feküdtek, felettük átrúgjam a labdát. Nem volt nehéz dolgom. Megjegyzem, a beadásnál mel lettem is érkezett egy csapattársam, tehát ha én nem, ő biztosan berúgta volna. Noha a gólt én szereztem, a győzelem a csapat érdeme; ha arra volt szükség, mindannyian csúsztunk-másztunk.

Annak is örültem, hogy Guzmics Richárd kezdő volt, és bebizonyította, remek teljesítményre képes. Habár Csilus védekező középpályás, a kecskeméti volt szezonbeli negyedik találata – ezzel az ötgólos Tóth Milán mögött a Szombathelyi Haladás második legeredményesebb futballistája. – A felállásunkból adódóan van lehetőségem belépni a támadásokba, sőt, ezt el is várja tőlem a szakmai stáb – jelezte a csupaszív futballista. – Emiatt gyakran felérek a kapu elé is – úgy, mint Kecskeméten.

Kiemelt képünkön: A szombathelyiek védekező középpályása, Csilus Tamás (balról) harcolt, küzdött és győztes gólt szerzett Kecskeméten