A Haladás egy nagy család – Több mint kétszáz egykori zöld-fehér futballista, vezető ünnepelt

Több mint kétszáz egykori zöld-fehér futballista, vezető, edző vett részt a Haladás Öregfiúk Klubja és a Haladás VSE közös jubileumi ünnepségén.

Csak jöttek és jöttek a korábbi kiváló sportemberek. A fennállásának 40. évfordulóját idén ünneplő Haladás Öregfiúk Klubja ötlete volt, hogy a Haladás 100. évfordulóját is méltóképpen megünnepeljék. Ahogy köszöntőjében Sebestyén Péter, az öregfiúk elnöke fogalmazott, bár mostanság nem a legszebb időszakát éli a Haladás, úgy érezték, hogy a jubileum kapcsán kötelességük felidézni a múltat és megemlékezni azokról, akik a zöld-fehérek legnagyobb értékeit jelentették. A terv mellé odaállt a Haladás VSE csakúgy, mint a Haladás Sportkomplexum. Összesen 220 korábbi játékost, edzőt, vezetőt, dolgozót, támogatót, orvost, médiamunkást hívtak meg a VIP-terembe – kétszázan el is tudtak jönni. Tiszteletét tette többek között a Haladás VSE társadalmi elnöke, Homlok Zsolt és az országgyűlés alelnöke, dr. Hende Csaba is.

Hogy az est ne csak a finom vacsoráról, a sztorizgatásról és a szolid mulatozásról legyen emlékezetes, az öregfiúk klubja tisztelete jeléül kis emléktrófeákat ajándékozott azoknak, akik a múltban a legtöbbet tették a Haladás mindenkori csapatáért. Nem volt könnyű dolguk a szervezőknek, hiszen rengeteg jó játékos, edző fordult meg a Rohonci úton. A díjakat a korábbi legendás futballista, Kulcsár Ferenc egyik unokája, az Illés Akadémián futballozó Söptei Bálint adta át – ezzel is összekapcsolva a dicső múltat a jelennel. (Sajnos nem mindenki érhette meg a jubileumot, az ő díjaikat családtagjaik vették át.)

Elsőként azokat a pályafutásukat már befejezett futballistákat szólították, akik a felnőttválogatottban is szerepelhettek, és a Haladásban nevelkedtek, vagy NB I-es játékosai is voltak. A 15-ös névsor: Király Gábor (108-szoros válogatott), Illés Béla (64), Kereki Zoltán (37), Halmosi Péter (35), Kenesei Krisztián (29), Guzmics Richárd (27), Fitos József (12), Halmosi Zoltán (11), Bognár Zoltán (9), Jagodics Zoltán (7), Devecseri Szilárd (3), Szarka Zoltán (2), Horváth András (2), Nagy József (1). Az elismerést kapó Haladás-vezetők csoportját Török Péter nyitotta, aki edzője, ügyvezető elnöke is volt a Haladásnak, az öregfiúk csapatának alapító tagja, és nem utolsósorban a Magyar Labdarúgó Szövetség főtitkári posztján is dolgozott.

A leghuzamosabb ideig és legeredményesebben dolgozó Haladás-edzők közül Sárosi Lászlót, Novák Dezsőt, Palicskó Tibort (ők hárman már nincsenek közöttünk), Mihalecz Istvánt, Rátkai Lászlót, Artner Tamást és Csertői Aurélt emelték ki. Nem feledkeztek meg a csapatot segítő orvosokról és tiszteletbeli tagokról sem.

A még élő legendák csoportjában olyan egykori kiváló spílerek vehették át a trófeát, mint például a 80 esztendős Molnár Dezső, Iszak Sándor, Hegedüs Péter, vagy Stieber József. Elismerést kapott az 1976/1977-ben a vidék legjobbja címet megszerző Haladás csapata, amelyet többek között Farkas László, Fedor Sándor, Horváth Imre erősített, majd a 2008/2009-es szezon bronzcsapata is. Abban például Rózsa Dániel, Sipos Norbert és Tóth Péter is a siker részese volt. Elismerték a már visszavonult, a Haladásban száznál több NB I-es bajnokit játszókat: dr. Görög István (207), Marton Róbert (187), Elekes Attila (160) az első három sorrendje. A posztumusz Haladás-legendák névsora hosszú, sajnos nincs már közöttünk Varga I. Ferenc (365), Kulcsár Ferenc (360) és Tölgyesi József (274) sem – ők hárman öltötték magukra legtöbbször a zöld-fehér szerelést.

– Úgy gondoltuk, valami emlékezeteset le kell tennünk az asztalra – mondta a Haladás Öregfiúk Klubjának elnöke, Sebestyén Péter. – Nem kis munka volt megszervezni a rendezvényt, de megérte. Ennyivel tartoztunk azoknak, akik a Haladást segítették, segítik. A visszajelzések alapján jó hangulatú, családias estén vagyunk túl. Örömteli, hogy el tudott jönni a fővárosban élő 80 esztendős, korábbi kiváló Haladás-futballista, Molnár Dezső is. Ez az este is bebizonyította, a Haladás egy nagy család.

– Az első három és fél-négy évem nagyon jól sikerült a Haladásban – mondta a bronzérmes csapat támadója, Kenesei Krisztián. – Utána történtek olyan dolgok, amelyekre nem szívesen emlékszem vissza. Mindig mindent megtettem a csapatért és a klubért, rengeteget adtam és rengeteget kaptam is. A fiam, Soma még mindig Szombathelyen lakik, úgyhogy gyakran járok Szombathelyen – mindig jó ide visszatérni. Színvonalas, jól szervezett rendezvény volt a jubileumi este, örülök, hogy itt lehettem.

– Örülök, hogy ennyien eljöttek – mondta Vörös Csaba, a zöld-fehérek korábbi kiváló védője, jelenlegi technikai vezetője. – Méltó volt a százéves évfordulóhoz, rengeteg ismerőssel találkoztam, nagyon jól éreztem magam.