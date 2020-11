A Haladás fiatal labdarúgója, Doktorics Áron remekül játszott

A Szombathelyi Haladás NB II.-es labdarúgócsapatának egyik legjobbja a listavezető ellen a mindössze 19 éves Doktorics Áron volt.

Nagy formajavuláson ment keresztül pár nap alatt a Szombathelyi Haladás. A vasiak a szezon leggyengébb játékát nyújtva múlt szerdán 4-0-ra kikaptak a Budaörs vendégeként, majd vasárnap a listavezető, a bajnoki cím első számú esélyese, a Debreceni VSC ellen remekül futballozva 0-0-s döntetlenre végeztek, de a helyzeteket tekintve gólokkal nyerhettek volna. A jó játékban nagy része volt a 19 éves Doktorics Áronnak.

– Hogy mi történt velünk a Budaörs elleni meccs óta? Igazából nem tudom megmondani, az biztos, hogy a Mátyus János vezette stáb nagyon tud motiválni, ez a két meccs között eltelt időben sokat számított – mondta Doktorics Áron. – És valamiért szerdán fáradtságot éreztem a csapaton, úgyhogy jól jött, hogy utána kaptunk két nap pihenőt, sikerült felfrissülnünk. Vasárnap pedig feldobott bennünket, hogy a listavezetővel játszhatunk. A meccs elejét tudatosan megnyomtuk, letámadtuk ellenfelünket, az első húsz percben sok helyzetünk volt, kapufát is lőttünk. A Debrecennek az első félidőben helyzete sem volt. A második félidőre aztán a DVSC játéka minőségi cseréinek is köszönhetően feljavult, de akkor is egyenlő partnerek voltunk. Sőt, ha a félidő elején Medgyes eléri azt a beadást, akkor megnyertük volna a találkozót, mert ebben a meccsben egy, maximum két gól volt. Kissé idegen poszton, az ötvédős rendszer bal oldalán, amolyan balszélsőként szerepeltem. Próbáltam kihozni a maximumot, védekezésben nem volt sok dolgom, a támadásokat próbáltam segíteni. Számomra szokatlan volt, hogy szerdán és most is végigjátszottam a meccset, így a végére kicsit elfáradtam. A mérkőzés után elégedettek voltunk a döntetlennel, viszont azóta eltelt egy kis idő, és utólag maradt bennem hiányérzet. De azért nem vagyunk boldogtalanok az iksszel.