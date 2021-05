A Haladás-játékos bombája talán a forduló legszebb gólja volt – Tóth Dáviddal beszélgettünk

A Debreceni VSC (2-4) elleni NB II-es szezonzárón talán a forduló gólját szerezte a Szombathelyi Haladás labdarúgója, Tóth Dávid.

A vasiak jobb oldali védőként és középpályásként is bevethető játékosa, Tóth Dávid hosszú hetekig, hónapokig sérüléssel bajlódott. A magunk mögött hagyott bajnokságban 14 alkalommal kezdőként, hatszor csereként állt be és három gólt szerzett. Az utolsót a DVSC elleni szezonzárón – de milyen gól volt az! Tóth a 36. percben állt be, majd a második félidő első percében jobbról befelé indulva ballal óriási gólt ragasztott a hosszú, jobb felső sarokba – a bombával alakult 3-2-re a mérkőzés állása. Ezzel keretbe foglalta szezonját: a nyitányon Siófokon szintén gólt szerzett.

– Az első félidő nem úgy alakult, ahogy szerettük volna, a hazaiak igen motiváltan, nagy lendülettel játszottak, a nagy tét, a sok néző nem görcsössé tette, hanem inkább feldobta őket – mondta a 22 éves Tóth Dávid. – Három-nullás vezetésük után a félidő vége előtt sikerült szépítenünk, a második félidőre pedig úgy jöttünk ki, megmutatjuk a Debrecennek, hogy nem adjuk olcsón a bőrünket – mindent beleadtunk.

A gólom? Holdampf Geritől kaptam labdát a jobb oldalon, aki elvitte az emberét. Én pedig egy cselt csináltam befelé és ugyan messze voltam a kaputól, úgy gondoltam, hogy rálövöm. Csak arra koncentráltam, hogy mindenképpen kaput találjak – szerencsére ez sikerült is. Érdekes, mert noha ballal lőttem a gólt, alapvetően jobblábas vagyok. Ehhez képest ebben a bajnokságban három gólt szereztem úgy, hogy – a vasárnapival együtt – kettőt ballal lőttem, egyet pedig fejeltem.

A második félidőben már abszolút méltó ellenfelei voltunk a bajnoknak. Persze egy vereség után sosem boldog az ember – én sem vagyok az, sokkal inkább csalódott. Még akkor is, ha egy erős csapattól kaptunk ki. Ami a szezonunkat illeti, felemás, kettős érzéseim vannak. Úgy gondolom, több is volt bennünk – meg nem is. Elég szűkös keretünk volt, amely sérülések, betegségek miatt tovább fogyott. És az őszi szezon végére minket is elért a koronavírus-járvány.

Helyenként erőn felül teljesítettünk, voltak meccseink, amelyeket picit jobb koncentrációval megnyerhettünk volna. De a csapat mindent megtett, szerintem nincs okunk szégyenkezni. Számomra jól indult a bajnokság, az első két meccsen két gólt szereztem és adtam egy gólpasszt. Aztán a későbbiekben is sikerült még gólpasszokat kiosztanom, éreztem a szakmai stáb bizalmát, jól ment a foci.

Aztán novemberben, a DVSC elleni hazai meccsen beszakadt a belső térdszalagom, három hónapra kidőltem. Majd végre elkezdhettem edzeni, de tavasszal az egyik edzésen beszakadt a combhajlító izmom. Összesen négy és fél hónapot kihagytam sérülések miatt, így tavasszal mindössze öt meccsen tudtam játszani. A nyári szünetben ezért azon dolgozom, hogy végre újra százszázalékos erőállapotba kerüljek.

Videón Tóth bombagólja (4.30-tól látható)