A Haladás korábbi futballistája, Rácz Barnabás több lehetőségre vágyik

A Szombathelyi Haladás korábbi középpályása, a jelenleg Újpesten futballozó Rácz Barnabás jól érzi magát klubjánál, és figyelemmel kíséri a zöld-fehérek szereplését is.

A 24 esztendős, szombathelyi születésű Rácz Barnabás a Lurkó UFC-ben kezdett el futballozni, majd innen került a Haladás VSE-hez. Az első bajnoki szezonjában az U13-asok között négy meccsen négy gólt rúgott, a másodikban pedig tizenkettőn nem kevesebb mint 14-et. A 2009/10-es kiírásban már az Illés Akadémián szerepelt. Mindössze 13 évesen folyamatosan játéklehetőséget kapott az U15-ös bajnokságban, amit meg is hálált: 25 találkozón 15 gólt szerzett. A Haladásban először 2012 szeptemberében egy győri Ligakupa-meccsen debütált.

Az NB I-ben pedig 2015. február 28-án a Diósgyőr elleni 1-1 során. Majd a 2015/16-os bajnokságban kölcsönben már az NB II-es Sopronban futballozott, aztán visszatért Szombathelyre. A folyamatos soproni játéklehetőség jót tett neki, már a második meccsén – az elsőn, amelyen kezdő volt – gólt szerzett a Haladásban, a Mezőkövesdnek talált be. Két és fél szezon alatt hetven NB I-es találkozón öltötte magára a zöld-fehér mezt, három gólt szerzett. Szerepelt az U19-es és az U21-es válogatottban is. Aztán 2019 telén – csapattársával, Kovács Lóránttal együtt – Újpestre szerződött, szerződése 2021. június 30-ig szól.

A fővárosiaknál tavasszal alapember volt, összesen 13 bajnokin lépett pályára. Ősszel azonban változott a helyzet, ekkor már jóval kevesebb lehetőséget kapott a középpályás, mindössze ötször kezdőként, egyszer pedig csereként játszott. Érdekesség, hogy a korábbi szombathelyi Kovács és a tavaly nyáron szintén lila-fehérbe öltözött Karol Mészáros sincs már az újpestieknél.

– Tavaly tavasszal, az első félévemben a vártnál is több játéklehetőséget kaptam, szerintem a teljesítményemre sem lehetett panasz – mondta Rácz Barnabás.

– Érdekes, hogy egyedül pont a szombathelyi bajnokin nem kaptam lehetőséget. Sajnos az utolsó fordulóban nem sikerült megtartanunk a negyedik helyet, lecsúsztunk az ötödikre. Az őszi szezonom aztán már hullámzó volt, ellentétes a tavaszival. Nehezen éltem meg, hogy nem játszottam annyit, mint szerettem volna – de ebből is nagyon sokat tanultam, profitáltam. Nem morogtam, ugyanúgy edzettem tovább, tettem a dolgomat. Mindig az edző döntése, hogy kit nevez a kezdőbe és a meccskeretbe. Ezt leszámítva semmi probléma sincs, jól érzem magam a klubnál. Annak idején szombathelyi csapattársammal, Kovács Lóránttal együtt érkeztünk Újpestre, ami megkönnyítette a beilleszkedésemet – de a többiekkel is hamar megtaláltuk a közös hangot. Mindenki nagyon segítőkész volt, több játékost ismertem is már korábbról, Balázs Benjámin pedig különösen sokat segített. Persze nem volt könnyű Szombathely után megszokni Budapestet, az elején furcsa volt, hogy ennyire sokszínű, nemzetközi, tetszik, hogy sok lehetőség rejlik a városban. Mióta a fővárosba költöztem, keveset jártam otthon, ha szombaton bajnokink van, hétfőn pedig edzésünk, vasárnap inkább pihenek, nem autózom el Szombathelyre és vissza Budapestre. Egyszer amikor otthon voltam, kimentem egy Haladás-meccsre is – természetesen egyébként is figyelemmel kísértem volt csapatom szereplését, szurkolok nekik, néhány korábbi játékostársammal tartom is a kapcsolatot. Örülök, hogy a fiúk a tavasszal összekapták magukat, egy nagyon jó nyári felkészüléssel a következő bajnokságban jóval előbbre is végezhetnek.

Az NB I a hétvégén az FTC–Debrecen meccsel – a koronavírus-járvány miatt – szigorú óvintézkedések mellett folytatódott. Az újpestiek viszont még nem léptek pályára, a lila-fehérek szerdán játszanak. Akkor viszont igazi rangadót, az elmaradt, FTC elleni derbit rendezik a Szusza Ferenc Stadionban.

– Mindenkinek új és szokatlan ez a helyzet, de hetente kétszer tesztelnek bennünket, ez pedig biztonságérzetet ad számunkra – jelezte Rácz.

– A tréningekre edzésfelszerelésben érkezünk, majd megmérik a testhőmérsékletünket és a bejáratnál kézfertőtlenítő is található. Az edzés végén pedig úgy, ahogy vagyunk, beülünk a kocsiba és hazamegyünk – így saját magunk mossuk a szerelésünket is. Két-három garnitúrát kaptunk, így nem kell naponta kimosnunk. Ami magát a bajnokságot illeti, úgy indultunk neki, hogy nemzetközi kupaindulást jelentő helyen végezzünk – de nem így alakultak a meccsek. Nem állunk valami fényesen, de nem nézzük a tabellát, a hátralévő kilenc fordulóban csak az a cél lebeg a szemünk előtt, hogy minél több pontot szerezzünk, és minél előbbre végezzünk. Furcsák lesznek a zárt kapus meccsek, nekem különösen az FTC elleni derbin lesz majd szokatlan, hogy üresek lesznek a lelátók – hiszen korábban mindig tömve volt a stadion. A nehezebb pillanatokban különösen sokat tudnak segíteni a drukkerek, lendületbe hoznak minket – de most nélkülük kell megnyernünk a meccseket. Nagyon összesűrűsödött a versenynaptár, nem egészen másfél hónap alatt kell kilenc mérkőzést lejátszanunk, nagyon kíváncsi leszek, hogy a csapatok hogy bírják majd erővel – remélem, mi bírjuk, és elkerülnek bennünket a sérülések is.