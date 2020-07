A Haladás partiban volt a bajnokcsapattal

Ha csak felkészülési mérkőzésen is, a Szombathelyi Haladás értékes döntetlent ért el a bajnoki címvédő FTC-vel.

Egy semleges szurkoló nehezen tudta volna eldönteni a szlovéniai Gornja Radgonában rendezett FTC–Haladás (2-2) felkészülési mérkőzésen, melyik a bajnoki címvédő és melyik zárt az NB II. 17. helyén. A vasiak ugyanis eltüntették az osztálykülönbséget, teljesen egyenrangú ellenfelei voltak a fővárosiaknak, akik csak a 91. percben egyenlítettek.

– Sokszor elmondtam már, nem az edzőmérkőzés és nem az ott elért eredmény számít – mondta Mátyus János, a Haladás edzője. – De azért a Ferencvárossal játszani minden csapat életében különleges dolog. Nagyszerűen helytálltunk, nagyon szép dolgokat csináltunk, két szép gólt is lőttünk. Legjobban az tetszett, hogy bár megadtuk a tiszteletet, a Fraditól is elvártuk ugyanezt. A mentális dolgok nagyon fontosak, semmiféle félelem vagy túlzott tisztelet nem volt a csapatom futballjában – nagyon vagányan játszottunk, amit az edzéseken gyakoroltunk, viszontláttam. A végén fájó volt, hogy gólt kaptunk, de ezen kívül más negatívumot nem tudok mondani.

Jancsó András első NB I-es gólját az FTC-nek lőtte, ballal, a jobb sarokba. Ezúttal is betalált, szintén ballal, a bal felsőbe bombázott.

– Ugyanúgy készültünk a meccsre, mint a korábbi találkozókra, Mátyus János is elmondta, valamennyi edzőmérkőzést ugyanolyan komolyan kell venni – jelezte a második Haladás-gólt jegyző középpályás, Jancsó András. – Teljesen partiban voltunk az FTC-vel, habár a második félidő elején a ferencvárosi csapat próbált dominálni, a hajrában kijöttünk a szorításból és szépen felépített támadásokat vezettünk, a széleken sokszor ellenfelünk mögé kerültünk és sikerült is kiegyenlítenünk. Schimmer adott be jobbról, Medgyes is belepiszkált a labdába, én pedig ballal ellőttem. Nagyképűség nélkül mondhatom, azt a sarkot céloztam meg, tudatos volt a lövés. Közeleg a rajt, az elkövetkező másfél hétben a taktikai elemek csiszolásán lesz a hangsúly. Összeállt a csapat, az első hatban a helyünk.

A bajnoki főpróba, a Haladás–Mol Fehérvár felkészülési mérkőzés szombaton 19 órakor kezdődik a Haladás Stadionban. A nézők a Rohonci úti lelátón foglalnak helyet, a mérkőzésre belépőt kell fizetni, a bérletesek ingyen tekinthetik meg a találkozót.