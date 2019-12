A Haladás riválisa, a Jászberény örülhetett a rangadó végén

A női röplabda Extraliga két sereghajtó csapatának találkozóján a vendég Jászberénynek sikerült megszereznie második győzelmét. A Hungast-Haladás Szombathely szettelőnyből maradt alul.

Hungast-Haladás Szombathely–Jászberény Volleyball Team 1:3 (20, -17, -29, -16).– Szombathely, 150 néző, női röplabda Extraliga-mérkőzés, vezette: Horváth M., Mezőffy.

Haladás: Cicic 2, CSÁSZÁR 23, Lescay 9, Wallner 8, Miranda 16, Vacsi 5. Csere: Lojen (liberó), CSÓKA, Péteri, Pickering. Vezetőedző: Leiszt Máté.

Jászberény: Alishanova 8, SILCHENKOVA 14, Borsos 5, VENTURA 17, TÓTH E. 23, BULAJIC 12. Csere: Radomszki (liberó). Vezetőedző: Makai Péter.

Nem bizonyult túl nézőbarátnak az este nyolcas kezdési időpont. Ráadásul tízperces késéssel rajtolt a találkozó, mert fél hét magasságában – többek szerint egy túltúráztatott autó füstjétől – tűzveszélyt jeleztek a készülékek, kinyíltak az ajtók, ablakok, kihűlt a terem. Úgy félórás volt a nem tervezett program.

A Haladás kezdőcsapatába sérüléséből felépülve két játékos, a szélső ütő Genesis Miranda és a feladó Cicic Marija is visszakerült. Eleinte még nagyon jól szuperált a Haladás-gépezet a játék minden elemében (10-2). Ezután azonban kisebb hullámvölgy következett, a pontatlanabbá vált nyitásfogadás volt a bajok gyökere; 17-17-nél egyenlítettek is a vendégek. De innen újra erőre kaptak a zöld-fehérek és hamarosan le is zárták a játszmát (25-20).

A második szett elején kicsit beragadt a Haladás, egyre kevésbé sikerült sáncokkal semlegesíteni a berényiek támadásait. 1-4 után még egyenlítettek a szombathelyiek (7-7), sőt a vezetést is átvették (13-12), de csak egy pillanatra. Főként a hatalmasat emelkedő brazil Ventura padlószaggató bombáival szemben voltak védtelenek (17-25). Folytatódott a vendégek dominanciája a harmadik játékrészben is, ráadásul 3-10-nél Miranda egy sáncnál ujjsérülést szenvedett. Nagy fegyvertény volt nélküle felzárkózni.

A hazai­ak Puerto Ricó-i ütője 21-24-nél tért vissza a pályára. Egyenlített a Haladás (24-24), de óriási csatában 29-29 után sajnos a jászberényiek nyerték meg a maratoni, 35 perces játszmát (29-31). A negyedik szettben egy ideig Miranda pontjaival tartotta magát a Haladás, aztán a feladó Csóka Lili lett jó nyitásaival főszereplő (11-11). Innen viszont már nem nagyon volt tovább, lassacskán megadta magát a Haladás (16-25).

Leiszt Máté: – Semmi nem utalt arra, hogy ezen a napon vereséget fogunk szenvedni. Jól indultunk, aztán amikor a Jászberény kezdett alkalmazkodni a mi játékunkhoz, sikerült beleváltani a meccsbe, nagy hátrányból visszajönni. Sokat hibáztunk, sajnos ez az, ami a vereségünket okozta, mégis azt érzem, hogy a sport ma igazságtalan volt.