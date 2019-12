A Haladás röplabdacsapata kikapott a Békéscsaba otthonában

Nem sikerült játszmát nyerni a Békéscsaba otthonában a Hungast-Haladás Szombathely extraligás női röplabdacsapatának.

Ezt ne hagyja ki! Várd a vendégeket a legédesebb aprósüteményekkel az ünnepek alatt!

Békéscsabai RSE–Hungast-­Haladás Szombathely 3:0 (-10, -23, -16). – Békéscsaba, 500 néző, női röplabda Extraliga-mérkőzés, vezette: Adler, Soltész.

Békéscsaba: Fábián 1, Jerkov 12, Pekárik 6, Dapic 8, Klaric 16, Bodnár 8. Csere: Molcsányi (liberó), Sebestyén. Vezetőedző: Vasja Samec Lipicer.

Haladás: Cicic 2, Császár 9, Lescay 5, Wallner 8, Miranda 9, Vacsi 3. Csere: Lojen (liberó), Pickering, Szendrődi 1, Csóka. Vezetőedző: Leiszt Máté.

A Haladás hazai pályán elvett egy szettet az ötszörös bajnoktól, most is arra készült, hogy okozzon nehéz perceket az európai Challenge Kupában szereplő, de ebben a szezonban a magyar közegben többször botló Békéscsabának.

Az első játszmában csak 4-3-ig élt a remény, onnan mérföldes léptekkel haladtak előre a hazaiak, elsősorban Klaric pontjaival. A szombathelyieknek nem sikerült jó megoldásokat találniuk, a nyitásfogadásuk is szétesett. Azért is kapaszkodniuk kellett, hogy két számjegyű pontot gyűjtsenek (25-10).

A második szettben viszont egészen más, a jobbik arcát mutatta a Haladás. Felállásbeli változtatással sikerült rendezni a sorokat, olyannyira, hogy előnybe is került (13-16). Aztán egy-két hiba miatt egyenlíteni tudott a Békéscsaba (16-16) és 18-18 után át is vette a vezetést. Hajtottak, kapaszkodtak a zöld-fehérek, 24-23-ra fel is zárkóztak, de a csabaiaknak a második játszmalabdájukat már sikerült értékesíteniük (25-23).

Jól küzdöttek a szombathelyiek a harmadik játszmában is, 15-15-ig egyenrangú ellenfelek voltak. Aztán beragadtak egy állásba, amelyben – a mérkőzés elejéhez hasonlóan – tetszés szerint érte el pontjait a házigazda (25-16).

Leiszt Máté: – Az első játszmában alaposan beragadtunk, de összességében bennünk maradt egy szett. A második játékrészben már jól küzdött a csapat, ha akkor sikerült volna megoldani a feladatot, más energiával folytathattuk volna. Emiatt van egy kis hiányérzetem. Sokat dolgozunk. Mindig jól küzd a csapat, harcos, jól mezőnyözik, de még sok munka áll előttünk, hogy a támadásbefejezések is rendben legyenek. És még túl sok a ki nem kényszerített hiba.

A Haladásnak ez volt az utolsó bajnokija a 2019-es évben. A zöld-fehérek legközelebb január 16-án játszanak, amikor is a rivális MTK csapatát fogadják. De addig sem pihennek, karácsony után már folytatják is az edzéseket.