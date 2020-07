A Haladás-védő Devecseri Szilárd bizakodó

Sok komoly múltú csapat alkotja a szombaton rajtoló labdarúgó NB II mezőnyét. A Haladás védője, Devecseri Szilárd az ötödik hely környékére várja csapatát.

Az utóbbi évek legerősebb NB II-es bajnoksága kezdődik szombaton. Olyan nagy múltú, patinás klubok szerepelnek a másodosztályban, mint a Szombathelyi Haladás, az NB I-ből kiesett Debrecen, Kaposvár, az NB III-ból feljutott Pécsi MFC. De az ETO FC Győr, a Vasas, a Nyíregyháza, a Békéscsaba, a Szeged, a Siófok is komoly első osztályú múlttal bír. Az a furcsa helyzet állt elő, hogy a 2020/2021- es kiírásban több nagy hagyományú klub szerepel az NB II-ben, mint az NB I-ben. Ami az esélyeket illeti, ha az anyagi lehetőségeket nézzük, a Debrecen és a Vasas pályázik a legnagyobb sansszal a két feljutó helyre. A Loki nyáron olyan rutinos NB I-es játékosokat igazolt, mint Poór Patrik, Tischler Patrik, Sós Bence, Varga József és a Görögországból hazatérő Korhut Mihály. A Vasas megszerezte a legutóbbi NB I-es gólkirályt, Radó Andrást, valamint Pekár Lászlót és a rutinos újpesti védőt, Litauszki Róbertet. Ami a Haladást illeti, a szombathelyiek a legutóbbi bajnokságban óriási hajrával biztosították be a bentmaradást, az idén a középmezőny elejét tűzték ki célul.

– Nagyon remélem, hogy ott folytatjuk, ahol tavaszszal abbahagytuk – szögezte le a vasiak korábbi háromszoros válogatott védője, Devecseri Szilárd. – Egyben van a társaság, jó a hangulat, jól sikerültek a felkészülési mérkőzések – bizakodó vagyok! Igaz, hogy a felkészülési meccsekből nem érdemes sok következtetést levonni, de az FTC és a Mol Fehérvár elleni mérkőzéseken nyújtott teljesítményünkre büszkék lehetünk. Nyáron a védelembe mellém a fi atal, tehetséges, kemény Mocsi Attila érkezett, a jobb oldalra pedig Csilus Tamás, aki még Attilánál is keményebb bekk. Úgy érzem, nem lesz gond hátul, bár nyilván még kell egy kis idő, mire teljesen összeszokunk. Edzőnk, Mátyus János nem akármilyen védő volt, számára különösen fontos a stabil védekezés. Ha edzésen hibázunk, hamar helyre tesz minket. Ami engem illet, habár volt egy-két kisebb sérülésem, jó formában vagyok. Kemény szezon elé nézünk, sok nagy város csapata szerepel a másodosztályban, megkockáztatom, több szurkoló lesz az NB II-ben, mint az első osztályban. Jómagam minden mecscsen nyerni akarok, teljesen mindegy, ki ellen és hol játszunk – így a siófoki rajton is győzni szeretnék. Úgy érzem, a bajnokság végére az ötödik hely környékére odaérhetünk – ebben ugye még előkelőbb helyezés is benne van. Remélem, mi leszünk a bajnokság meglepetéscsapata.

Az 1. forduló programja. Szombat, 20.00 (M4 Sport): Kaposvár–Nyíregyháza. Vasárnap, 17.30: Soroksár– Debreceni EAC. 17.45: Debreceni VSC–Budaörs. 19.00: Pécs–Dorog, Siófok–Haladás, Ajka–ETO FC Győr, Szeged– Békéscsaba, Gyirmót–Csákvár, Szolnok–Szentlőrinc. 20.00: Vasas–Kazincbarcika (M4 Sport). A Siófok–Haladás meccsen a vendégpénztár 17.30-kor nyit ki.