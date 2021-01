A Haladás-Viktória FC női NB I.-es labdarúgócsapata a hatodik helyről várja a tavaszt

A téli szünetet a hatodik helyen töltő Haladás-Viktória FC női NB I.-es labdarúgócsapata kapitányának, Balogh Henriettának a járvány miatt hatványozottan nehéz dolga volt nyáron újjáalakult együttesében.

A Haladás-Viktória FC meghatározó játékosa, csapatkapitánya, Balogh Henrietta mind a 12 őszi bajnokin kezdőként szerepelt, emellett a válogatott keretbe is meghívót kapott. Baloghnak és rutinos társainak nem volt könnyű dolguk: az amúgy is megfiatalított együttesből a koronavírus miatt meghatározó futballisták dőltek ki. A keret megmaradt részének – természetesen a szakmai stáb és a vezetők mellett – éppen Balogh és rutinos játékostársai voltak a támaszai, vezérei.

– Nyáron nagyon nehéz és kemény felkészülést csináltunk végig, a célunk az volt, hogy a teljesen újjáalakult társaságot próbáljuk egységes csapattá kovácsolni – mondta Balogh Henrietta. – Tudtuk, hogy ha rengeteget dolgozunk együtt, akkor az idő múlásával egy ütőképes, a középmezőnynél erősebb csapatot sikerül alkotnunk. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a remek játékosokat felsorakoztató Ferencvárossal, majd a következő héten a DVTK-val is 0-0-s döntetlent sikerült elérnünk. A bajnokság első köre után – a hét forduló alatt – hét kapott gólunk volt. Az MTK és a DVTK addig hat gólt kapott. Tehát mondhattuk, hogy a védekezésünk összeállt. Ám sajnálatos módon minket sem kímélt a koronavírus-járvány, így is egy fiatal társaság voltunk, és ebből még meghatározó, válogatott játékosok és több fiatal is kiesett. Ekkor lelkileg egy borzasztóan nehéz időszakon mentem, mentünk keresztül. Amilyen és amennyi segítséget adtam, adtunk a fiataloknak egész felkészülés alatt, azt abban a helyzetben megduplázva kellett adni, mindezek mellett még saját magunkban is táplálni kellett az erőt, a kitartást. Akiket muszáj kiemelnem, mert példaértékű, hogy mekkora segítséget adtak a többieknek, az Gődér Brigitta, Herczeg Andrea és Horti Bogi. Illetve az összes beteg játékos próbált otthonról lelket önteni belénk. Persze kellett a fiatalok befogadókészsége is, az, hogy akarjanak és igenis tegyék oda magukat hétről hétre egyre jobban. A pandémiás helyzet alatt rendkívül ingadozó teljesítményt nyújtottunk, olyan mérkőzéseket veszítettünk el, amelyeket nem lett volna szabad. De aztán az utolsó őszi bajnokinkra sikerült összeszedni magunkat. Igaz, hogy vereséget szenvedtünk az FTC-től, de több lehetőségünk is akadt, akár egy döntetlenre is jók lehettünk volna. De nem bánkódunk – erre a mérkőzésre lehet alapozni a továbbiakban. Bízom abban, hogy januárban, amikor elkezdjük a felkészülést, már teljes létszámban leszünk, és abban is, hogy többet nem fog gátolni minket a vírus. Hiszek és bízom a szebb, eredményesebb, sikeresebb tavaszban.

Kielemt képünkön: A szombathelyiek védője, csapatkapitánya, Balogh Henrietta a nehéz időkben (is) együttese egyik vezére volt