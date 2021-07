A Haladás-Viktória futballistája, Bódai Viktória úgy érzi, jó közösségbe került

A Haladás-Viktória újonnan igazolt játékosa, Bódai Viktória az első négyben végezne csapatával.

A Haladás-Viktória FC kilenc játékost igazolt, köztük a korábbi U17-es és jelenlegi U19-es válogatott Bódai Viktóriát. A 19 éves, a középpályán és a támadósorban egyaránt bevethető futballista már korábban képbe került Szombathelyen – végül most nyáron szerződött a vasi együtteshez.

– Egy éve is megkerestek Szombathelyről, ám mivel volt egy kisebb műtétem, és az iskolai tanulmányaim miatt sem lett volna könnyű a váltás, maradtam Győrött – mondta Bódai Viktória. – Ami pályafutásomat illeti, ötévesen Töltéstaván, fiúk között kezdtem el focizni, majd tízévesen kerültem az ETO-hoz – itt már lánycsapatokban játszottam. Tizenöt évesen debütáltam az NB I.-ben, négy évet játszottam az első csapatban. Jól éreztem magam Győrben, de úgy gondoltam, itt az ideje a váltásnak. Eddigi tapasztalataim alapján jól döntöttem, amikor a Viktóriához igazoltam. Azt már korábban hallottam, hogy befogadó, jó közösség van Szombathelyen, ezt most saját bőrömön is tapasztaltam. A lányok befogadtak, a körülmények kiválóak, az edzések nagyon jók, kemények, pörgősek.

Beilleszkedésemet megkönnyítette, hogy sok a fiatal a csapatban, de a rutinos játékosok is sokat segítenek – nemcsak a pályán, hanem azon kívül is számíthatok rájuk. Korábban Győrben Gődér Brigitta csapattársam volt, míg a korosztályos válogatottakból Kovács Virágot, Jánosi Ninettát is ismertem. Erősségeim közé tartozik, hogy jól tartom meg a labdát, pontosan passzolok. Ami a célokat illeti, a csapattal az első négyben szeretnék végezni, egyénileg pedig minél többet szeretnék játszani, gólpasszokkal és gólokkal akarom segíteni együttesemet.