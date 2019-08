A Haladás-Viktória női labdarúgócsapata vasárnap a Kelent fogadja

A szlovák és a szlovén bajnokot is legyőzte a felkészülési mérkőzések során a Haladás-Viktória FC női NB I-es labdarúgócsapata.

Nem változott jelentősen a Simon Attila irányította szombathelyi együttes kerete a nyáron: a második számú kapus, Dömsödi Petra és a védekező középpályás Fábián Dóra távozott. Érkezett a diósgyőri válogatott védekező középpályás, Tóth I. Alexandra, valamint a korábban Szombathelyen szereplő, legutóbb Győrben futballozó középpályás, Böcskei Nikoletta. Bokasérülése után ismét hadra fogható az osztrák válogatott Heike Manhart.

A vasiak a nyáron négy edzőmérkőzést vívtak, három győzelem, egy vereség a mérlegük. Idegenben 2-1-re verték a szlovén bajnok ZNK Pomurjét, szintén idegenben 2-0-ra a szlovák első Slovan Bratisla­vát és 2-0-ra kikaptak a horvát bajnok ZNK Splittől. A bajnoki főpróbán pedig 4-1-re legyőzték az ETO FC Győrt.

– Az alapozás előtt az edzők komoly terveket készítenek, amelyeket aztán gyakran átír az élet – mondta Simon Attila. – Ez történt nálunk is. Sérülések és munkahelyi elfoglaltságok nehezítették a felkészülésünket, de készen állunk a rajtra. Az eltervezett munka 75-80 százalékát elvégeztük, és miután a vasárnapi bajnoki után a válogatott mérkőzés miatt két hét szünet következik az NB I-ben, lesz időnk dolgozni. Visszatérve a felkészülésre: csakúgy, mint a korábbi években, ezúttal is komoly csapatokkal csaptunk össze. Jól sikerültek a meccsek, még úgy is, hogy gyakran nem tudtunk a legerősebb összeállításban pályára lépni. De az igazi mérvadó a bajnokság, ott kell bizonyítanunk. Érdekesség, hogy nyáron pszichológus is dolgozott a csapat mellett, sikeresen, hiszen a lányok nem idegenkedtek a manapság teljesen elfogadott dologtól – szívesen beszélgettek a szakemberrel. Sajnos Tóth I. Alexandra Achilles-problémái miatt legalább három hónapig nem játszhat, de ez rossz esetben kitolódhat nyolc hónapig is. A vádlisérüléséből visszatérő Tálosi Szabina sem teljesen egészséges, kevesebbet tud edzeni és többet kell rehabilitálnia. A bokaszalag-szakadásból felépült Heike Manhart is hosszú időt hagyott ki, fizikálisan és játékban is utol kell érnie magát. Ami a célokat illeti, a bajnokságban szeretnénk megszerezni a bronzérmet, míg a Magyar Kupában a finálé a célunk.

A vasiak a bajnoki nyitányon vasárnap 14.30-kor az újonc Kelen SC-t fogadják a Király Sportlétesítményben.

– Óvatosságra adhat okot, hogy nem nagyon ismerjük ellenfelünket, de az biztos, hogy nem voltak extra igazolásai a nyáron – folytatta Simon. – Ugyanakkor több, az FTC-ben és az MTK-ban nevelkedett, az ottani U19-es csapatokból kiöregedő játékos található keretükben. Márpedig tudjuk, hogy e két klubban kiváló utánpótlásképzés zajlik. Ennek ellenére remélem, a meccsen kijön a rutin és a tudásbeli különbség. Összeállítás: Bíró – Balogh, Fördős, Horti, Kiss Zs. – Tálosi – Szakonyi, Tóth II., Rácz, Öreg – Siklér.