A Haladás-Viktória női NB I-es labdarúgócsapata negyedikként zárt

A tavalyihoz képest egyet előrelépve a negyedik helyen zárt a Haladás-Viktória FC női NB I-es labdarúgócsapata.

A Haladás-Viktória FC női NB I-es labdarúgócsapata a 2017/2018-as évet az ötödik helyen zárta, és a Magyar Kupában sem sikerült a döntőbe verekednie magát. A magunk mögött hagyott bajnokságban egy helyet előrelépett a vasi csapat, a bronzmeccsen a Diósgyőrtől kapott ki összesítésben 2-1-re – így a negyedik pozícióban végzett. A kupában viszont – csakúgy mint korábban – az elődöntőben a Diósgyőr állta Simon Attila csapat útját.

– A szezon előtt több célt is megfogalmaztunk, amelyek közül a legtöbbet sikerült is teljesítenünk – mondta Simon Attila, a Haladás-Viktória FC vezetőedzője. – A bajnokságban előreléptünk, jó néhány utánpótláskorú játékosunkat sikerült az első csapat keretébe beemelnünk. Emellett rendszeresen több labdarúgót is adtunk a felnőtt és a korosztályos válogatottakba is. Sajnos a kupában ezúttal sem sikerült döntőt vívnunk, balszerencsés volt a sorsolásunk is, hiszen sokat kellett utaznunk, és a Diósgyőr idegenben erős ellenfél. Ennek ellenére csak büntetőkkel kaptunk ki. A bajnokságban viszont megelőztük a jó erőkből álló Astrát és Győrt, az előttünk végzett Diósgyőrtől és MTK-tól pedig pontokat vettünk el – egyedül a bajnok Ferencváros ellen nem sikerült pontot szereznünk. A Magyar Kupában balszerencsés, óriási meccsen búcsúztunk az elődöntőben. Ami kimondottan a szakmai részt illeti, a védekezésünk

korábban is rendben volt, a támadójátékban viszont tavasszal sokat fejlődtünk. Ez annak is köszönhető, hogy Siklér Kinga nemcsak a kapu előtt, hanem a támadóharmadban és a szélsőjátékban is jól teljesített. A védelemben a télen igazolt Horti Boglárka remekül helyettesítette a gyakorlatilag egész tavasszal sérült Tálosi Szabinát: Bogi hamar beilleszkedett, vezéregyéniséggé vált. A fiatalok közül Németh Mirtill tavasszal a felnőttcsapattal készült, Sitku Bogi folyamatos játéklehetőséget kapott, Kovács Virág is többször szóhoz jutott, ősztől pedig jobb oldali védőként rendszeresen számolok majd vele. Összességében nem lehetünk elégedetlenek a szereplésünkkel, hiszen két meghatározó játékosunkat – Tálosi Szabinát és Heike Manhartot – sérülés miatt egész tavasszal nélkülöztük, az ő hiányuk nagyban befolyásolta a szereplésünket. Ráadásul az előttünk végzett három csapat még szezon közben is igazolt, erősített. Egyénileg Bíró Barbara, Fördős Beatrix, Rácz Zsófia, Horti Boglárka, Tóth Alexandra és Szakonyi Emese teljesítményét emelném ki. A legemlékezetesebb találkozónk pedig a Haladás Stadionban a 90. percben 1-0-ra megnyert meccsünk volt. Remek hangulatban, topformában futballoztak a lányok. De ide sorolnám az FTC elleni, ugyancsak a stadionban vívott meccsünket, ahol ugyan 4-2-re kikaptunk, de 2-1-re is vezettünk a bajnok ellen. Ami a jövőt illeti, védekező középpályásunk, Fábián Dóra tanulmányait a fővárosban folytatja, így távozik. Lesz érkező is, ám egyelőre nem publikus, kivel szeretnénk erősíteni. A felkészülést július 8-án kezdjük, három edzőmeccset már lekötöttek vezetőink, de még szeretnénk ezeken kívül egy-két mérkőzést játszani.

A Haladás-Viktória nyári edzőmérkőzései. Július 21., Beltinci, 18.00: ZNK Pomurje (szlovén)-Haladás-Viktória, 27., Pozsony, 15.00: Slovan Bratislava-Haladás-Viktória. Augusztus 10., Király Sportlétesítmény (még nincs időpont): Haladás-Viktória-Győri ETO.

A bajnokság augusztus 24-én kezdődik.

A Haladás-Viktória 2018/2019-es bajnoki szezonjának gólszerzői: Siklér Kinga 10 gól, Rácz Zsófia 8, Heike Manhart 5, Szakonyi Emese 4, Öreg Cintia 3, Balogh Henrietta 2, Tálosi Szabina, Horti Boglárka, Tóth Alexandra 1-1.