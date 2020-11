A Haladás VSE négy érmet szerzett a súlyemelő-ob-n

TATA Két arany, egy ezüst és egy bronz volt az éremtermése a Haladás VSE-nek a súlyemelők országos bajnokságán.

Eredetileg Kisbér-Ászár lett volna a házigazdája a súlyemelők felnőtt országos bajnokságának, ám mivel a veszélyhelyzet miatt az általános iskola termét nem tudják használni a Komárom-Esztergom megyeiek, a Magyar Súlyemelő Szövetség gyorsan új helyszínt kerített. A Tatai Olimpiai Központban küzdött meg összesen 55 férfi és 41 női versenyző a bajnoki címekért.

Vas megyéből a Haladás VSE tíz súlyemelője kvalifikálta magát az ob-ra, végül nyolcan tudtak elindulni. Márkus Erzsébet és Ligeti Ferenc tanítványai közül csak hölgyeknek került a nyakába érem. A 87 kilós súlycsoportban versenyző, 19 éves, még juniorkorú, de már felnőtt válogatottként is helytálló Boros Viktória első felnőtt magyar bajnoki címét szerezte meg.

Nagy párharc volt a +87 kilósoknál a 22 éves Gyürüs Barbara és a nála tíz évvel idősebb Bazsó Bianka között. Utóbbi több mint másfél évtizedig volt a HVSE versenyzője, ettől az évtől erősíti a Baranyai SE-t. Az utolsó gyakorlat döntött Gyürüs Barbara javára, aki ezzel harmadik felnőtt magyar bajnoki címének örülhetett.

A 76 kilósoknál Polgár Mirjamnak nem volt esélye a 71-ből felnevező, végül az abszolút pontversenyben is élen végző békéscsabai Mitykó Veronika ellen, de a második helyét senki sem veszélyeztette. A zöld-fehérek bronzérmét az 59 kilósok hétfős mezőnyének legfiatalabb résztvevője, a még serdülő korú Darabos Sára szerezte.

– Minden versenyzőnket dicséret illet, küzdöttek, hajtottak és helyt is álltak – értékelt Márkus Erzsébet, a HVSE vezetőedzője. szakosztályvezetője. – Főként, hogy ebben a nehéz helyzetben, világ- és más versenyek híján is motiváltak maradtak és kitartottak. Bízom benne, hogy ezután is lesz még erejük és tartalékuk, a válogatottjaink nagyon várják már a lehetőségeket, hogy újra nemzetközi porondon szerepeljenek. Idén még egy versenyünk van hátra, az országos csapatbajnokság döntője, amit korábban december 5-ére írtak ki. Napokon belül kiderül, hogy hol, hogyan bonyolítják le.

A Haladás VSE versenyzőinek eredményei. Férfi, 73 kg: 7. Szélinger Dániel 203 (88, 115) kg. 89 kg: 4. dr. Rosanics Péter 215 (95, 120). 96 kg: 6. Papp Géza 222 (97, 125). Női, 59 kg: 3. Darabos Sára 126 (58, 68), 4. Geröly Lilla 125 (54, 71). 76 kg: 2. Polgár Mirjam 179 (77, 102). 87 kg: 1. Boros Viktória 192 (84, 108). +87 kg: 1. Gyürüs Barbara 189 (82, 107).