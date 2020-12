A Halinak vissza kell jutnia az őt megillető helyre

Séllei Árpádot 2019 december 4-én nevezték ki a Szombathelyi Haladás ügyvezető igazgatójává. Nem volt könnyű dolga, hiszen akkoriban a csapat 19 forduló után a kiesést jelentő 18. helyen állt a bajnokságban és az anyagi helyzet minden volt, csak – finoman fogalmazva – nem rózsás. Az együttes aztán tavasszal bravúros teljesítményt nyújtva, a koronavírus miatt mindössze nyolc forduló alatt bentmaradt az NB II-ben. Azóta eltelt egy bő év, a Haladás a 2020/21-es bajnokságban 21 kört követően a középmezőny elején, a 6. helyen áll, mindössze hét pontra a feljutást jelentő, 2. helytől.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

– Bő egy év neveztek ki a Szombathelyi Haladás ügyvezető igazgatójává. Honnan, hová ért a csapat és a klub ezen idő alatt – szakmailag és anyagilag?

– Az NB II. kieső helyén volt a HALADÁS 15 ponttal, 6 pontra a még bentmaradást jelentő helytől – mondta Séllei Árpád. – Menekülő illetve menekülni akaró játékosokkal, edző nélkül volt a csapat. Anyagilag is hasonló mélyponton voltunk. Szinte mindenki biztos kiesőnek gondolt minket, illetve hogy nem lesz liszenszünk, azaz 2-3 osztályt esünk vissza. Szóval nagyon mélyen voltunk. Ehhez képest tavasszal veretlenül végeztünk a bajnokságban, 7 meccs alatt simán bentmaradtunk, ám a vírus már akkor is beleszólt a bajnokságba. Most 33 pontunk van, van egy szerethető, zömében helyiekből vagy akadémistákból álló csapatunk. Anyagilag is stabilizálódtunk, nincs tartozásunk játékosok, szakmai stáb felé, nincs köztartozásunk, szóval a lényeg: létezik a HALADÁS.

– Volt az elmúlt egy év során olyan pillanat, amikor komolyan megfordult a fejedben, hogy feladod?

– Hogy feladom az nem fordult meg soha. Tudtam, hogy a feladat nem lesz egyszerű, de biztos voltam bent, hogy sok munkával, tiszta viszonyokkal, ha kell háborúkkal, de megfelelő irányba lehet állítani a HALADÁST.

– Mi a legnehezebb feladat az ügyvezetői munkában?

– Ez nem egy klasszikus ügyvezetői munka, ez sokkal több annál. Nagyon kevesen vagyunk a klubnál, sok ember munkáját kell elvégezni. De nem is ez a legnehezebb, hanem az a negatív közeg, ami a szombathelyi labdarúgást körülveszi. Szinte sehonnan nem kapunk segítséget. Tudtam, hogy Szombathelyen mit szeretnének a szurkolók, sok helyi játékost, itt nevelkedett játékost, illetve egy mindig küzdő csapatot. Biztos voltam benne, hogyha sok néző elött játszunk, lesznek támogatóink, mellénk áll a város. Hát nem így történt. Nem hogy új támogatóink lennének, még a régiek is elfordultak. Itt köszönöm meg annak a pár támogatónak, aki még mellettünk van, az egész évi segítséget – remélem jövőre is mellettünk lesznek. Ebben a városban nagyon sok komoly cég, multi, erős vállalkozás van, de valamiért senki nem áll mellénk. Az a baj, hogy aki megtehetné, az sem érzi fontosnak, hogy részt vegyen a társadalmi szerepvállalásban, azaz például a legtöbb szurkolót maga mögött tudó HALADÁS jó szereplésének segítésével az emberek arcára mosolyt csaljanak. A válogatottnál is jól látszik, az EB-re kijutással egy egész ország hangulatát lehet befolyásolni. Helyi szinten is így lenne.

– Mit, miket tekintesz a legnagyobb eredményednek?