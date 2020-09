A háromcsapatos tornán a Rába-partiak legyőzték a ZTE-t és a Sopront

A járványhelyzet miatt idén csupán három csapat alkotta a Göcsej Kupa mezőnyét. A torna mindhárom napjára egy-egy mérkőzés jutott. Pénteken a házigazda ZTE végig vezetve győzte le a Sopron együttesét. Zalakerámia-ZTE KK–Soproni KC 99-85 (26-20, 30-28, 23-16, 20-21). Legjobb dobók: Szabó 26/12, Vuko 24/9, illetve Thompson 20/6, Wideman 15.

A második napon kiélezett csatában – hosszabbításban – dőlt el a ZTE–Körmend örökrangadó a vasiak javára.

Zalakerámia ZTE KK–Egis Körmend 87-99 (21-23, 26-14, 16-20, 21-27, 3-15). – Zalaegerszeg, 600 néző, felkészülési férfi kosárlabda-­mérkőzés, vezette: Praksch, Horváth, Téczely.

ZTE: Simó, Delas 23/6, Vuko 15/6, Szabó 9/3, Glenn 11. Csere: Simon 8/3, Plézer 5, Bonifert 6, Völgyi 4, Polster –, Antóni 6/6. Edző: Ante Nazor.

Körmend: Thames 24/9, Oroszi –, Mócsán 4/3, Durázi 11/9, Taylor 26. Csere: Ferencz 16/9, Takács, Mosely 16, Tóth N. –, Williams –, Németh Á. 2. Edző: Ziga Mravljak.

A Körmend határozott, kemény védekezéssel kezdett, amit nehezen tudtak feltörni a hazaiak. A vasiaknál Taylor és Thames hozta a pontokat, s a 8. percben már hat ponttal vezettek (15-21). A negyed hajrájában Delas rázta meg magát, egyenlített a ZTE (21-21). A második játékrész elején szorított a védekezésén a ZTE, a vasiak már kevésbé voltak pontosak. Vuko triplájával először vezettek a hazaiak (13. perc: 26-25). Aztán fokozatosan növelték előnyüket, a 18. percben már 16-tal mentek (46-30). A szünetig azonban a körmendiek tízre zárkóztak (47-37). A harmadik negyedben ismét agresszív védekezéssel adták fel a leckét a házigazdának. A ZTE nem találta a ritmust, már csak két pontra volt a Körmend (54-52). De a hajrá a hazaiaké lett, hatpontos hátrányból kezdte a negyedik etapot a Rába-parti alakulat. Még három perc sem telt el, amikor egy játékvezetői ítélet miatt hevesen reklamált a zalai kispad. Az eredmény: Simon technikait kapott, Szabó Zsoltot kiállították. A sérüléséből felépült Ferencz Csaba büntetőivel négy pontra felzárkózott a Körmend (70-66). Kemény küzdelemben, izgalmas végjátékban a piros-feketéknek sikerült hosszabbításra menteni a találkozót (84-84). Csapatkapitánya kiválása után is keményen küzdött a ZTE, és lőtávolon kívül tartotta ellenfelét. A ráadásban már jóval pontosabban játszottak a vasiak, és megérdemelten nyerték meg a mérkőzést.

Az 51. Göcsej Kupa zárónapján az Egis Körmend a Sopron KC csapatával találkozott. A két együttes bő egy héttel ezelőtt is meccset játszott, akkor a Mogyorósy Szilárd Emlékmérkőzésen hazai pályán a vasi csapat bizonyult jobbnak.

Egis Körmend–Sopron KC 88-79 (25-22, 20-24, 26-13, 17-20). – Zalaegerszeg, 600 néző.

Körmend: Thames 8/6, T. kács 2, MÓCSÁN 22/15, WILLIAMS 17/6, TAYLOR 16/3. Csere: Durázi 5/3, Ferencz 2, Mosely 9, Tóth N. 5, Németh Á. 2, Érsek –, Oroszi –. Edző: Ziga Mravljak.

Sopron: Dillard 8, THOMP­SON 22/9, Takács 2, Sitku 4, Wideman 8. Csere: Jogéla 16/6, Supola 5/3, Borisov 8, Fazekas 3/3, Werner 3, Bagó –. Edző: Kostas Flevarakis.

Az eredmény alakulása. 7. perc: 16-13. 9. perc: 22-17. 13. perc: 30-30. 17. perc: 36-38. 25. perc: 51-50. 28. perc: 60-55. 32. perc: 75-64. 34. perc: 81-70.

Egyenlő erők küzdelmét hozta a találkozó első negyede. Nem igazán tudtak elmozdulni egymás mellől a felek, pontgyártásban körmendi oldalon Williams, a soproniaknál Thompson jeleskedett. Az első negyed végén minimális vasi előnnyel szusszanhattak a csapatok. A második tíz percben sem sokat változott a játék képe, továbbra is egálközelben mozgott az eredmény. Ezt a játékrészt a Sopron hozta jobban, a nagyszünetre fordult a kocka, már Kostas Flevarakis tanítványainál volt a vezetés.

A harmadik negyed elején hamar a maga javára billentette az eredményt a Körmend, de a Sopron a játékrész közepéig masszívan tartotta magát és nem engedte meglépni ellenfelét. A 25. perc környékén több sikeres akció után biztosabb lett a piros-feketék előnye (60-52). Az ellenfél innen is többször visszakapaszkodott, de összességében mégis határozottabb volt Ziga Mravljak csapata. A zárófelvonásban Mócsán a vezér szerepét vállalta magára, fáradt, de nem adta fel a Sopron. A végjátékban – még ha egy kissé ki is engedett a vasi együttes – nem adta át a győzelmet a becsülettel küzdő soproniaknak.

A tornát így a Körmend nyerte, a ZTE lett a második, a Sopron a harmadik. A Göcsej Kupa legjobb játékosának Travis Taylort választották, ő kapta a Polster Péter-díjat. A legjobb irányítónak járó elismerést Xavier Thamesnek ítélték, a legtöbb pontot szerző játékos a soproni Bernard Thompson, a legjobb hazai Vuko Tonko lett.