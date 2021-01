A héten a harmadik meccsére készült a Falco KC

Az NB I-es kosárlabda-bajnokság 21. fordulójában a remek formában lévő Falco-Vulcano Energia KC Szombathely a jó erőt képviselő Kecskemétet fogadja szombaton 18 órakor.

A Falco KC erőltetett menetben van, kedden az Alba Fehérvárt, csütörtökön pedig a Jászberényt fogadta – és verte meg. A nagyszerű formába lendült szombathelyiek a tabella éléről várják e heti harmadik ellenfelüket, a Kecskemétet. A KTE érdekes csapat, képes váratlan vereségekre és bravúros győzelmekre is. Nem is olyan régen például nyert Szolnokon (76-73), legutóbb, szerdán viszont Sopronban kapott ki egyetlen ponttal (81-82). A Kecskemét kilenc győzelmet, kilenc vereséget számlál, nyolcadik a 14 csapatos rangsorban.

Váradi Benedek jó ideje nagyszerű formának örvend, a sérült Kyan Andersont remekül pótolja irányítóposzton, ponterős játéka mellett az Alba ellen tíz, a Berény ellen pedig 11 gólpasszt osztott ki.

– A kaposvári meccs után meg akartuk mutatni, hogy az a vereség csak kisiklás volt, és úgy gondolom, az elmúlt napokban sikerült is bizonyítanunk – jelezte Váradi Benedek, a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely NB I-es kosárlabdacsapatának a kapitánya. – Az Alba és a Berény ellen is eredményesen, jó ritmusban, csapatként kosárlabdáztunk, mindkétszer magabiztos győzelmet arattunk. A feladatunk az, hogy ezt a jó formát átmentsük a Kecskemét elleni derbire is. Remek a hangulat az öltözőben, az edzéseken, érezhetően egy hullámhosszon van a társaság – egyébként a kaposvári vereség után sem volt semmi különösebb probléma, akkor is tudtuk, hogy jó csapat vagyunk.

A Kecskemét edzője az a Váradi Kornél, aki a Falco utánpótlásából lett NB I-es, majd válogatott kosaras. Tagja volt 2008-as bajnokcsapatnak, majd edzőként dolgozott a klub utánpótlásában, később a felnőttegyüttes mellett – Váradi Benedek bátyja.

– Természetesen a testvérem miatt fokozott figyelemmel követem a KTE meccseit, de amúgy is sokat beszélünk egymással – folytatta Váradi Benedek. – Mindig furcsa, amikor egymás ellen küzdünk, de ez már többször is előfordult. A KTE ütőképes csapat, ponterős magyar játékosokkal, minőségi légiósokkal. A keret zöme rutinos, összeszokott kosaras. Tud küzdeni a gárda, sok dobást vállal. A lényeg a védekezésünkön lesz. Figyelnünk kell, nem szabad, hogy a Kecskemét lendületbe jöjjön, rá kell erőltetni a saját akaratunkat, a saját tempónkat. Fizikailag rendben vagyunk, annak ellenére is, hogy egy ember hiányzik a rotációból. Le kell győznünk a Kecskemétet, és akkor tudunk szusszanni egy kicsit – mert jövő héten két nehéz meccs vár ránk, szerdán a Paks, pénteken a Pécs vendégeként.

Kiemelt képünkön: Váradi Benedek nagy formában van