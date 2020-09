A hétvégén folytatódik a megyei I. és II.

A 4. forduló mérkőzéseivel folytatódik a megyei I. és II. osztályú labdarúgó-bajnokság. Remek meccsekre van kilátás – többek között egy Sárvár–Vép rangadóra.

Megyei I.

A játéknap rangadóját két veretlen, két hibátlan csapat vívja: a Sárvár a Vépet fogadja. Mindkét gárda jó eséllyel pályázik a bajnoki címre – ez az összecsapás komoly erőfelmérő lesz. Hazai pályán talán a Sárvár az esélyesebb, de a Vép komoly erőt képvisel, képes lehet egy idegenbeli bravúrra. A jó rajtot vett Kőszegre vár egy nehéznek tűnő szarvaskendi kirándulás. Ha folytatni akarja jó szereplését a Lukácsháza, akkor hazai pályán le kell gyűrnie az Egyházasrádócot. A Csepreg Jánosházán, a Szentgotthárd Rumban, a Celldömölk pedig Répcelakon próbálja meg begyűjteni első győzelmét. Két közvetlen rivális csatázik a Vasvár–Király párosításnál.

A 4. forduló menetrendje, szombat, 16.30: Schott Lukácsháza SE–Egyházasrádóci SE (Boda Gy.), Répcelaki SE–Celldömölki VSE-Vulkán Fürdő (Horváth P.)., Sárvár FC–Vép VSE (Vass I., Jánosháza VSE–Csepregi SE (Polgár T.), Vasárnap, 16.30: Rábapatyi KSK–Körmendi FC (Bagoly G.), Csörnöc Gyöngye Vasvár VSE–Király SE (Szabó I. Z.), Lorry GM Kft. Szarvaskend–Kőszegi Lóránt FC (Harcsár R.), Rum KSC–Szentgotthárdi VSE (Talabár N.). Szabadnapos: Büki TK.

Megyei II.

A megyei II. osztály déli csoportjában az éllovas Söpte a Mersevátot fogadja. A jó formában lévő Bozsok a mindenkire veszélyes Sét látja vendégül, míg az ugyancsak eredményesen szereplő Uraiújfalu a jó erőt képviselő Gércét. Az előző játéknapon éppen Gércén elbukó Zanat-Haladás hazai pályán javíthat a Szeleste-Pósfa ellen – nagy csatára van kilátás.

Északi csoport, a 4. forduló menetrendje, szombat, 16.30: Zanat-Haladás VSE–Szeleste-Pósfa (Szabó B.). Vasárnap, 16.30: Bozsok–Honvéd Sé (Farkas G.), Alsóújlak–Kemenesalja (Szejke L.), Söpte–Conoil Mersevát (Varga S.), Ikervár–Pecöl (Héra Cs.), Ölbő–Sitke (Árpád A.), Uraiújfalu–Gérce-Vásárosmiske (Szabó III. Z.). A vasárnapra kiírt Gencs­apáti–Elektromol Spari mérkőzés elmarad.

A csoportban is több remek mérkőzést rendeznek. A listavezető Nádasd a Rábatótfalut fogadja, az ugyancsak hibátlan Táplánra pedig vár egy őriszentpéteri kirándulás – mindkét élcsapata esélyesként lép pályára. A Körmend a jó erőt képviselő Gyöngyöshermánt látja vendégül – igaz, a szombathelyi gárda az előző játéknapon három piros lapot is begyűjtött, így vélhetően felforgatott kerettel veszi majd fel a harcot. A Tanakajd–Csákánydoroszló összecsapás is kiérdemli a rangadó jelzőt, két minőségi csapat meccsel. A Szentpéterfa–Vasszécseny párosítás is izgalmas, kiélezett mérkőzést ígér.

Déli csoport, a 4. forduló menetrendje, szombat, 16.30: Tutitextil-Körmend VSE–Gyöngyöshermán-Szentkirály (Kondor T.), Tanakajd–Csákánydoroszló (Papp Á.). Vasárnap, 16.30: Szentpéterfa–Vasszécseny (Derdák M.), Ják–Felsőcsatár (Horváth P.), Őriszentpéter–Táplán SE (Gaál Á.), Club Walnut Nádasd–Rábatótfalu (Molnár T.), Viszák–Bajánsenye (Busi L.).

Megyei I. osztály

1. Sárvár 3 3 0 0 11 – 1 9

2. Vép 3 3 0 0 10 – 2 9

3. Kőszeg 3 2 0 1 8 – 4 6

4. Lukácsháza 3 2 0 1 6 – 3 6

5. Bük 3 2 0 1 4 – 4 6

6. Jánosháza 3 1 1 1 7 – 6 4

7. Szarvaskend 3 1 1 1 6 – 9 4

8. Rábapaty 2 1 0 1 4 – 2 3

9. Körmend 3 1 0 2 5 – 7 3

10. Répcelak 3 1 0 2 7 – 10 3

11. Egyházasrádóc 3 1 0 2 6 – 9 3

12. Király SE 3 1 0 2 2 – 5 3

13. Vasvár 3 1 0 2 3 – 8 3

14. Rum 3 1 0 2 2 – 7 3

15. Szentgotthárd 2 0 2 0 4 – 4 2

16. Celldömölk 3 0 1 2 4 – 6 1

17. Csepreg 2 0 1 1 2 – 4 1

Megyei II. Észak

1. Söpte 3 3 0 0 10- 4 9

2. Bozsok 3 2 1 0 7- 2 7

3. Uraiújfalu 3 2 1 0 8- 4 7

4. Zanat-Haladás 3 2 0 1 8- 5 6

5. Szeleste-Pósfa 3 2 0 1 3- 2 6

6. Honvéd Sé 3 1 2 0 8- 5 5

7. Kemenesalja 3 1 1 1 6- 5 4

8. Ikervár 3 1 1 1 9- 10 4

9. Pecöl 3 1 0 2 7- 5 3

10. Gencsapáti 2 1 0 1 4- 5 3

11. Alsóújlak 3 1 0 2 4- 6 3

12. Gérce-Vásárosm. 3 1 0 2 3- 7 3

13. Sitke 3 0 2 1 7- 9 2

14. Mersevát 2 0 1 1 4- 6 1

15. Spari 3 0 1 2 3- 8 1

16. Ölbő 3 0 0 3 4- 12 0

Megyei II. Dél

1. Nádasd 3 3 0 0 15- 0 9

2. Táplán SE 3 3 0 0 11- 5 9

3. Körmend VSE 3 2 1 0 15- 9 7

4. Tanakajd 3 2 0 1 10- 5 6

5. Szentpéterfa 3 2 0 1 6- 3 6

6. Csákánydoroszló 3 1 2 0 12- 5 5

7. Rábatótfalu 3 1 1 1 13- 5 4

8. Vasszécseny 3 1 1 1 9- 7 4

9. Felsőcsatár 2 1 0 1 6- 2 3

10. Gyöngyösh.-Sz. 3 1 0 2 5- 13 3

11. Viszák 2 0 1 1 2- 5 1

12. Bajánsenye 3 0 0 3 5- 14 0

13. Őriszentpéter 3 0 0 3 2- 15 0

14. Ják 3 0 0 3 0- 23 0