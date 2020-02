A hétvégén már a 24. alkalommal rendezték meg a Kék Sünik ULC Kupát

A Kék Sünik ULC az elmúlt hétvégén már a 24. alkalommal rendezte meg korosztályos téli labdarúgótornáját – amely ismét nagy sikert aratott.

A 20 éves utánpótlásklub kétnapos tornáján tíz egyesület harminc csapata négy korosztályban mérte össze tudását a városi sportcsarnokban – közel 320 gyerek lépett pályára.

– A torna nagyszerű alkalmat nyújtott a gyerekeknek, hogy a sikeres szabadtéri szezon után, valamint a tavaszi felkészülés előtt játékban maradjanak – összegzett Kutasi Tibor a Kék Sünik ULC vezetője, edzője, főszervező. – Jól sikerült a rendezvényünk, felkészült csapatok léptek pályára, nem lehetett panasz a színvonalra. Külön öröm számomra, hogy a házigazda Kék Sünik ULC csapatai is szépen teljesítettek: többek között egy első és egy második helyet is begyűjtöttünk, valamint több különdíjat is kiérdemeltek a játékosaink.

Végeredmény. U9. Tuti-Textil-Sport36-Kék Sünik ULC Kupa: 1. Szentgotthárd, 2. Vasvár, 3. Lenti. Különdíjak, gólkirály: Sütő Balázs (Szentgotthárd). Legjobb játékos: Rostási Olivér (Vasvár). Legjobb kapus: Farkas Dániel (Kék Sünik). Legjobb hazai játékosok: Major András, Szijjártó Levente.

U11. Gellisz-Sport36-Kék Sünik ULC Kupa: 1. Lenti, 2. Szentgotthárd, 3. Körmendi FC. Gólkirály: Róher Ádám (Lenti). Legjobb játékos: Németh Armand (Körmend). Legjobb kapus: Kuti Dániel (Szentgotthárd). Legjobb hazai játékosok: Bakó Levente, Kovács Olivér.

U13. Viola-Sport36-Kék Sünik ULC Kupa: 1. Kék Sünik ULC-Viola, 2. Ebarau (Ausztria), 3. Őriszentpéter. Gólkirály: Szakasics Péter (Kék Sünik). Legjobb játékos: Krállik Márk (Őriszentpéter). Legjobb kapus: Kónya Péter (Kék Sünik). Legjobb hazai játékosok: Nagy Bendegúz, Gellet Marcell.

U15. Sport36-Kék Sünik ULC Kupa: 1. Lenti, 2. Kék Sünik ULC-Sport36, 3. Szentgotthárd. Gólkirály: Nagy Marcell (Kék Sünik. Legjobb játékos: Balázs Marcell (Lenti). Legjobb kapus: Nagy Donát (Szentgotthárd). Legjobb hazai játékosok: László Bálint, Frühwirth Barnabás.